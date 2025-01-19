Самые спокойные в мире псы: 5 пород 'диванных' собак

Кому-то нравятся активныедомашние животные, а кому-то больше подходят спокойные, для красоты и домашнего уюта. В частности, речь о собаках, для которых диван — лучшее место в доме, а любимое занятие — сон рядом с хозяином.

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На самом деле, сообщает OBOZ. AU, таких пород собак много и вы без труда подберете себе щенка, ознакомившись с нашим списком.

Французский бульдог

Французские бульдоги считаются лучшими друзьями пожилых людей и детей. Они умные, преданные и послушные, без особых претензий к условиям содержания.

Пудель

Пудели — интеллигентные, ласковые, игривые. Эти собаки любит учиться и часто стремятся угодить хозяевам. Впрочем, кинологи говорят, что для правильного воспитания пуделя нужно приложить определенные усилия.

Кавалер Кинг Чарльз-спаниель

Кавалеры — любящие и дружелюбные псы, для которых хозяин всегда на первом месте.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунд — собака среднего размера с длинными ушами и приветливой мордочкой. Эта порода считается одной из самых спокойных и уравновешенных в мире.

Ирландский волкодав

Эта крупная собака — преданный, невозмутимый компаньон, прекрасно ладящий с детьми. Правильная социализация и тренировки раскрывают лучших стороны "ирландцев".

Ранее OBOZ. UA рассказывал, как отучить собаку лаять на других животных.

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