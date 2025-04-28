Самые вкусные оладьи из кабачка: что добавить в основу для яркого вкуса

Весна – сезон вкусных и полезны свежих и молодых овощей, которые могут быть основой для салатов, супов, закусок. Еще овощи можно вкусно запекать, тушить, делать из них запеканки, блины, оладьи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с твердым сыром и зеленью.

Ингредиенты:

700 г кабачка (3 средних или 2 больших)

2 яйца

100 г сыра

150 г консервированной кукурузы

3-4 стл муки (возможно больше или меньше)

2 зубчика чеснока

соль, перец по вкусу

зелень

растительное масло для обжаривания

Способ приготовления:

1. Кабачок натираем на большой терке и отжимаем от лишней жидкости.

2. В сухую массу добавляем яйца, соль, перец и чеснок, перемешиваем.

3. Далее добавляем сыр, зелень и кукурузу без жидкости. Всыпаем просеянную муку и снова перемешиваем. Муки может пойти больше/меньше в зависимости от того, насколько хорошо вы отожмете кабачки.

4. Сыр и кукурузу берите вкусные и хорошего качества, тогда оладьи получатся.

5. Жарим оладьи на медленном/среднем огне с каждой из сторон до румяной корочки. После перекладываем на бумажное полотенце.

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