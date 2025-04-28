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Самые вкусные оладьи из кабачка: что добавить в основу для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
1,1 т.
Рецепт блюда

Весна – сезон вкусных и полезны свежих и молодых овощей, которые могут быть основой для салатов, супов, закусок. Еще овощи можно вкусно запекать, тушить, делать из них запеканки, блины, оладьи

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Оладьи из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с твердым сыром и зеленью. 

Рецепт оладий

Ингредиенты:

  • 700 г кабачка (3 средних или 2 больших)
  • 2 яйца
  • 100 г сыра
  • 150 г консервированной кукурузы
  • 3-4 стл муки (возможно больше или меньше)
  • 2 зубчика чеснока
  • соль, перец по вкусу
  • зелень
  • растительное масло для обжаривания

Способ приготовления:

1. Кабачок натираем на большой терке и отжимаем от лишней жидкости. 

Кабачки для блюда

2. В сухую массу добавляем яйца, соль, перец и чеснок, перемешиваем.

Зелень для блюда

3. Далее добавляем сыр, зелень и кукурузу без жидкости. Всыпаем просеянную муку и снова перемешиваем. Муки может пойти больше/меньше в зависимости от того, насколько хорошо вы отожмете кабачки. 

Готовое тесто

4. Сыр и кукурузу берите вкусные и хорошего качества, тогда оладьи получатся.

Приготовление блюда

5. Жарим оладьи на медленном/среднем огне с каждой из сторон до румяной корочки. После перекладываем на бумажное полотенце.

Готовые оладьи

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