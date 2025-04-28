Самые вкусные оладьи из кабачка: что добавить в основу для яркого вкуса
Весна – сезон вкусных и полезны свежих и молодых овощей, которые могут быть основой для салатов, супов, закусок. Еще овощи можно вкусно запекать, тушить, делать из них запеканки, блины, оладьи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с твердым сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- 700 г кабачка (3 средних или 2 больших)
- 2 яйца
- 100 г сыра
- 150 г консервированной кукурузы
- 3-4 стл муки (возможно больше или меньше)
- 2 зубчика чеснока
- соль, перец по вкусу
- зелень
- растительное масло для обжаривания
Способ приготовления:
1. Кабачок натираем на большой терке и отжимаем от лишней жидкости.
2. В сухую массу добавляем яйца, соль, перец и чеснок, перемешиваем.
3. Далее добавляем сыр, зелень и кукурузу без жидкости. Всыпаем просеянную муку и снова перемешиваем. Муки может пойти больше/меньше в зависимости от того, насколько хорошо вы отожмете кабачки.
4. Сыр и кукурузу берите вкусные и хорошего качества, тогда оладьи получатся.
5. Жарим оладьи на медленном/среднем огне с каждой из сторон до румяной корочки. После перекладываем на бумажное полотенце.
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