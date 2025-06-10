Самые вкусные оладьи из кабачков с секретом: рецепт блюда для перекуса
Если вы хотите приготовить сытное, при этом очень вкусное и быстрое овощное блюдо для перекуса, идеальной основой будет кабачок. Приготовить их него можно очень много вкусных салатов, закусок, супов, а также дерунов и запеканок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинчиков из кабачков, с сыром и морковью.
Ингредиенты:
- 500 г кабачка
- 1 средняя морковь
- 40 г твердого сыра
- 1 яйцо
- соль, перец, любимые специи (я добавляла сушеный чеснок и сушеные томаты)
Для подачи:
- натуральный йогурт без сахара
- свежий огурец
- немного укропа
- яйцо пашот (или без него, как любите)
Способ приготовления:
1. Кабачок натираем на крупной терке, морковь на мелкой. Даем овощам постоять 10-15 минут, чтобы пустили сок, и хорошо отжимаем. Добавляем яйцо, натертый сыр, специи - перемешиваем.
2. Формируем оладьи кольцами на пергаменте и запекаем при 180°C около 15 минут.
3. Для соуса: смешайте натертый на очень мелкой терке огурец, соль, немного укропа и йогурт.
Подаем с яйцом пашот или без него или просто с овощами, сыром, рыбой!
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