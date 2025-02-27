Самые вредные блюда СССР: сейчас такое никто не ест

Во времена СССР на кухнях хозяйок, а также в столовых происходили настоящие чудеса. Из очень короткого перечня продуктов люди пытались приготовить много блюд, чтобы хоть разнообразить рацион.

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Некоторые из этих блюд упоминаются до сих пор. Одни – с ностальгией и желанием пробовать их еще раз. А другие – с чувством отвращения, поскольку даже во времена СССР есть их просто невозможно. О самых отвратительных блюдах Советского Союза рассказывает FoodOboz.

Каша

Каши – это непременная составляющая рациона советского человека. И если дома можно было отведать вкусную кашу, щедро заправленную сливочным маслом, то в столовых подавали полную ее противоположность. Там крупа варилась слишком долго, в результате чего блюдо превращалось в липкую субстанцию, есть которую было просто невозможно.

Жареная колбаса с макаронами

Такое блюдо дома готовили довольно часто. Особенно популярной она была до завтрака, когда с вечера остались сваренные макароны. Колбасу нарезали на куски и обжаривали на сковороде. Затем к ней добавлялись макароны и тушились в течение нескольких минут.

Тяжелые первое и второе блюда

Как правило, на обед в СССР подавалось и первое, и второе блюда. Оба были довольно тяжелыми с переполненными калориями. В результате люди получали слишком большое количество жира, из-за чего портили собственное здоровье.

Сосиски

Сосиски и сейчас считаются не самой лучшей пищей для организма, но в современном мире они действительно вкусны. А вот в СССР их вкус чем-то напоминал тряпку, ведь их изготовляли из мясных обрезков, измельченных до состояния пюре.

Суп с пельменями

Одно из самых простых блюд в СССР. К кипятку добавлялись соль, перец и лавовый лист, после чего вбрасывались пельмени. Когда последние были полностью готовы – блюдо подавалось на стол вместе с жидкостью, в которой варилось. Чтобы хоть немного улучшить вкус, к бульону некоторые хозяйки добавляли овощи.

Плов из тушенки

Отваренный до готовности рис, перемешанный с поджаренной морковью и банкой тушенки, в СССР называли пловом. Единственным положительным моментом было то, что советская тушенка была изготовлена из натурального мяса, поскольку готовилась исключительно для военных.

Салаты из того, что есть в подвале

Найти свежие овощи в магазинах было довольно трудно, а когда это удавалось, хозяйки пытались приобрести их больше и хранить в подвале вместе с консервацией. Потом, при необходимости, из всех этих продуктов готовились разнообразные салаты, ярким примером чего был винегрет.

Батон с сахаром

В СССР сладости в магазинах продавались в очень ограниченном ассортименте. Кроме того, найти их было не очень легко. Поэтому хозяйкам приходилось идти на большие уловки, чтобы порадовать родных вкусным десертом. Так на свет появился батон, смазанный маслом и сахар присыпанный.

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