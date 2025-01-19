Самый быстрый самолет в мире: подробности о рекорде, никому не удалось превзойти

Военные технологии быстро развиваются, и то, что вчера считалось верхом совершенства, сегодня уже никого не удивляет. Однако один рекорд из прошлого так и остается недостижимым.

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В этой статье OBOZ. UA расскажет о самом быстром самолете за всю историю воздухоплавания, скорость которого еще никому не удалось превзойти.

Зачем создали Boeing X-43

Беспилотный гиперзвуковой летательный аппарат Boeing X-43, созданный в конце 90-х в США, уже более четверти века возглавляет рейтинг самых быстрых воздушных судов всех времен, включая все действующие и недействующие экспериментальные проекты.

Этот экспериментальный самолет с несколькими запланированными масштабными вариантами был частью программы NASA "Hyper-X", занимавшейся разработкой воздушных судов с прямоточным реактивным двигателем. А его непосредственным предназначением было испытание различных аспектов гиперзвукового полета, скорости, превышающей скорость звука минимум в 5 раз.

В итоге NASA создало три таких аппарата. Один из них утилизировали из-за серьезной неисправности в 2001 году, а два других успешно летали и установили мировые рекорды скорости, устоявшие до сих пор.

Так, максимальная скорость X-43 достигала 9,6 Маха. Один Mах равняется скорости звука, то есть она превысила ее в 9,6 раза и составила более 11 000 км в час.

В 2004 году состоялись испытания аппаратов. Прямоточный реактивный двигатель самолетов отработал положенные 10 секунд, затем они перешли на 10-минутное парение, после чего запланировано упали в Тихий Океан.

Почему закрыли проект ?

Регулярные полеты X-43B должны были состояться в 2009 году после завершения испытаний X-43C, но из-за изменения стратегических целей NASA их отменили. А в 2006 году было принято окончательное решение закрыть проект и продолжить наработки принципиально новой модели вооружения — гиперзвуковой крылатой ракеты Boeing X-51, первые испытания которой состоялись в 2010 году.

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