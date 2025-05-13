Самый бюджетный и вкусный домашний пирог "Зебра": делимся рецептом

Пирог "Зебра" – лучший домашний десерт к чаю. Готовить его можно добавив шоколад, так будет даже вкуснее.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога "Зебра" с шоколадом, который очень просто готовится.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Сахар – 200 г

Ванильный сахар – 20 г

Молоко – 150 г

Масло без аромата – 150 г

Мука – 300 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Какао – 50 г

Шоколад

Способ приготовления:

1. К яйцам добавим сахар и ваниль. Взбиваем до пышной пены. Следом добавим молоко и растительное масло. Перемешаем до однородности. Далее добавим муку и разрыхлитель. Все до однородности.

2. Делим массу примерно на 2 части. Белой части должно остаться немного больше, поэтому в меньшую добавим какао и шоколад, все перемешаем.

3. В форму с пергаментом выкладываем наше тесто как на видео. Ложка белого, ложка шоколадного и так далее.

Запекаем при 180 С примерно 40 минут, проверяем шпажкой.

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