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Самый бюджетный и вкусный домашний пирог "Зебра": делимся рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Рецепт пирога

Пирог "Зебра" – лучший домашний десерт к чаю. Готовить его можно добавив шоколад, так будет даже вкуснее. 

Видео дня
Пирог "Зебра"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога "Зебра" с шоколадом, который очень просто готовится.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Ванильный сахар – 20 г
  • Молоко – 150 г
  • Масло без аромата – 150 г
  • Мука – 300 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Какао – 50 г
  • Шоколад

Способ приготовления:

1. К яйцам добавим сахар и ваниль. Взбиваем до пышной пены. Следом добавим молоко и растительное масло. Перемешаем до однородности. Далее добавим муку и разрыхлитель. Все до однородности.

Тесто для пирога

2. Делим массу примерно на 2 части. Белой части должно остаться немного больше, поэтому в меньшую добавим какао и шоколад, все перемешаем.

Приготовление шоколадного пирога

3. В форму с пергаментом выкладываем наше тесто как на видео. Ложка белого, ложка шоколадного и так далее.

Как правильно готовить пирог

Запекаем при 180 С примерно 40 минут, проверяем шпажкой.

Готовый пирог

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