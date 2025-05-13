Самый бюджетный и вкусный домашний пирог "Зебра": делимся рецептом
Пирог "Зебра" – лучший домашний десерт к чаю. Готовить его можно добавив шоколад, так будет даже вкуснее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога "Зебра" с шоколадом, который очень просто готовится.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 200 г
- Ванильный сахар – 20 г
- Молоко – 150 г
- Масло без аромата – 150 г
- Мука – 300 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Какао – 50 г
- Шоколад
Способ приготовления:
1. К яйцам добавим сахар и ваниль. Взбиваем до пышной пены. Следом добавим молоко и растительное масло. Перемешаем до однородности. Далее добавим муку и разрыхлитель. Все до однородности.
2. Делим массу примерно на 2 части. Белой части должно остаться немного больше, поэтому в меньшую добавим какао и шоколад, все перемешаем.
3. В форму с пергаментом выкладываем наше тесто как на видео. Ложка белого, ложка шоколадного и так далее.
Запекаем при 180 С примерно 40 минут, проверяем шпажкой.
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