Самый бюджетный и вкусный рыбный пирог из слоеного теста, с оливкам, сыром и помидорами: простой рецепт

Слоеное готовое тесто – лучший продукт для приготовления очень вкусных пирогов с разными начинками, а также булочек, "Наполеона". Стоит отметить, что слоеное тесто можно приготовить даже в домашних условиях.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и простого в приготовлении пирога с рыбной консервой.

Ингредиенты:

500 г слоено-дрожжевого теста

350 г консервированной рыбы в маринаде или оливковом масле или запеченная/сыра рыба

1 луковица

3 томата

1 зубчик чеснока

10-15 оливок

100 г моцареллы

яйцо для смазывания, кунжут

Способ приготовления:

1. Тесто немного раскатайте.

2. Начинка: смешайте рыбу с жареным луком, оливками, сыром.

3. Выложите начинку на тесто, сверху накройте еще одним куском теста, смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекаем на нижнем уровне при 180 градусах 40 минут.

Готовый пирог будет вкусным как в холодном, так и горячем виде!

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