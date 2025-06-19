Самый бюджетный и вкусный рыбный пирог из слоеного теста, с оливкам, сыром и помидорами: простой рецепт
Слоеное готовое тесто – лучший продукт для приготовления очень вкусных пирогов с разными начинками, а также булочек, "Наполеона". Стоит отметить, что слоеное тесто можно приготовить даже в домашних условиях.
Видео дня
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и простого в приготовлении пирога с рыбной консервой.
Ингредиенты:
- 500 г слоено-дрожжевого теста
- 350 г консервированной рыбы в маринаде или оливковом масле или запеченная/сыра рыба
- 1 луковица
- 3 томата
- 1 зубчик чеснока
- 10-15 оливок
- 100 г моцареллы
- яйцо для смазывания, кунжут
Способ приготовления:
1. Тесто немного раскатайте.
2. Начинка: смешайте рыбу с жареным луком, оливками, сыром.
3. Выложите начинку на тесто, сверху накройте еще одним куском теста, смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекаем на нижнем уровне при 180 градусах 40 минут.
Готовый пирог будет вкусным как в холодном, так и горячем виде!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: