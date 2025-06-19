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Самый бюджетный и вкусный рыбный пирог из слоеного теста, с оливкам, сыром и помидорами: простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,1 т.
Рецепт пирога

Слоеное готовое тесто – лучший продукт для приготовления очень вкусных пирогов с разными начинками, а также булочек, "Наполеона". Стоит отметить, что слоеное тесто можно приготовить даже в домашних условиях.

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Пирог из слоеного теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и простого в приготовлении пирога с рыбной консервой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 500 г слоено-дрожжевого теста
  • 350 г консервированной рыбы в маринаде или оливковом масле или запеченная/сыра рыба
  • 1 луковица
  • 3 томата
  • 1 зубчик чеснока
  • 10-15 оливок
  • 100 г моцареллы
  • яйцо для смазывания, кунжут

Способ приготовления:

1. Тесто немного раскатайте.

Тесто для пирога

2. Начинка: смешайте рыбу с жареным луком, оливками, сыром.

Начинка для пирога

3. Выложите начинку на тесто, сверху накройте еще одним куском теста, смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекаем на нижнем уровне при 180 градусах 40 минут.

Сколько выпекать пирог

Готовый пирог будет вкусным как в холодном, так и горячем виде!

Готовый пирог

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