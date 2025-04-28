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Самый бюджетный весенний салат из капусты, огурцов и редиски: готовится без майонеза

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
222
Самый бюджетный весенний салат из капусты, огурцов и редиски: готовится без майонеза

Если вы хотите приготовить очень вкусный и легкий овощной салат, идеальной основой будет молодая капуста. Стоит отметить, что она прекрасно сочетается со всеми овощами, а заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом или сметаной.

Видео дня
Вкусный салат из капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из молодой капусты. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • молодая капуста
  • редис
  • огурец
  • зеленый лук
  • укроп
  • масло или сметана
  • специи

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту, слайсами огурцы и редиску.

Овощи для блюда

2. Мелко лук, зелень.

Приготовление салата

3. Смешайте все овощи, добавьте сметану или масло, специи и перемешайте.

Готовый салат

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