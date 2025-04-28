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Самый бюджетный весенний салат из капусты, огурцов и редиски: готовится без майонеза
Если вы хотите приготовить очень вкусный и легкий овощной салат, идеальной основой будет молодая капуста. Стоит отметить, что она прекрасно сочетается со всеми овощами, а заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом или сметаной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из молодой капусты.
Ингредиенты:
- молодая капуста
- редис
- огурец
- зеленый лук
- укроп
- масло или сметана
- специи
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, слайсами огурцы и редиску.
2. Мелко лук, зелень.
3. Смешайте все овощи, добавьте сметану или масло, специи и перемешайте.
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