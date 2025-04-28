Самый бюджетный весенний салат из капусты, огурцов и редиски: готовится без майонеза

Если вы хотите приготовить очень вкусный и легкий овощной салат, идеальной основой будет молодая капуста. Стоит отметить, что она прекрасно сочетается со всеми овощами, а заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом или сметаной.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из молодой капусты.

Ингредиенты:

молодая капуста

редис

огурец

зеленый лук

укроп

масло или сметана

специи

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, слайсами огурцы и редиску.

2. Мелко лук, зелень.

3. Смешайте все овощи, добавьте сметану или масло, специи и перемешайте.

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