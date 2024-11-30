Самый дешевый вариант: где отдохнуть в Греции

Грецию считают сравнительно недорогим вариантом пляжного отдыха. Если вам надоели толпы туристов и вы хотите насладиться идиллическим уикендом, исполненным гармонии и единения с природой, стоит обратить внимание на менее популярные греческие направления.

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Греция всегда привлекала путешественников местным колоритом, историей, теплым климатом, прекрасными пляжами, разнообразными ландшафтами и вкусной кухней. Издание Express рассказало, что остров Андрос, самый северный в архипелаге Киклады, является одним из самых лучших и дешевых вариантов.

Андреа Афинати, эксперт по путешествиям и основательница журнала Voyaged, отметил, что провел прошлое лето, исследуя менее известные и недорогие направления отдыха.

"С ростом количества туристов в таких популярных местах, как Санторини и Миконос, я хотел найти место, которое было бы доступно и красиво, без сумасшедших толп и высоких ценников. И Андрос возглавил рейтинг самых дешевых мест", – рассказала эксперт.

Андрос – второй по величине остров Кикладского архипелага (после Наксоса). Андрос омывается Эгейским морем, площадью 380 кв.км, а протяженность береговой линии составляет 177 км.

Остров преимущественно гористый, на склонах растут каштаны, грецкий орех, ивы, тополя и оливковые деревья. Крупнейшими городами являются Андрос (также Хора), Гаврио, Батси и Ормос Кортиу.

Согласно греческой мифологии, остров получил название в честь Андра, внука Аполлона, служившего у Критского царя Радаманта.

Расцвет античного Андроса приходится на I тысячелетие до н.э., когда на остров прибыли ионийцы. Андрос стал он сильным морским государством, имел колонии во Фракии и Малой Азии и чеканил собственную монету.

В эпоху господства Византии остров не потерял культурного процветания и значения. В XI-XII веках добавилась и экономическая выгода – на Андросе начали производить шелк.

С 1204 года на Андросе властвовали венецианцы, а в 1556 году остров захватили османы.

Самая большая трагедия Андроса произошла в 1943 году, во время массированных германских бомбардировок.

На Андросе стоит посетить:

Руины крепости с церковью Богородицы;

Археологический музей;

Музей современного искусства;

Морской музей;

Замок Агиос Петрос;

Минеральные источники Саризо;

Апано Кастро (верхний замок) и Нижний замок;

Руины Палеополиса.

Недвижимость на острове также имеет умеренные цены, что делает его привлекательным вариантом как для отдыха, так и для долгосрочных переездов. В столице квартиры площадью примерно 80-100 кв.м. можно арендовать за 500-600 евро в месяц", – отметила Афинате.

На острове есть 70 пляжей, самые популярные из которых Зоркос с золотым песком, кристально чистой водой и окружающим скалистым ландшафтом, а также галечную бухту Витали и уединенную Ахлу.

До Андроса сравнительно легко добраться – 1,5 часа в пароме из афинского порта Рафина.

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