Самый бюджетный салат из пекинской капусты на каждый день: готовится 10 минут

Один из самых вкусных салатов – из пекинской капусты. И к тому же она идеально сочетается со всеми овощами, а также сыром, авокадо, креветками, зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с авокадо и огурцами.

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 1 шт.

Яйца – 4 шт.

Огурец – 2 шт.

Авокадо – 1 шт.

Пармезан по желанию

Петрушка – 20 г

Щавель – 20 г

Мята – 6 листочков

Йогурт натуральный – 150 г

Горчица – 1 ст.л

Лимонный сок – 1/2 ст.л (по желанию для аромата, щавель даст свою кислоту);

Соль, перец

Льняное масло – 30 мл

Вода – 50 мл

Способ приготовления:

1. Нарезать капусту, огурец и авокадо. Сварить яйца, нарезать и добавить к салату.

2. Соус: в чаше блендера взбить все ингредиенты для заправки и добавить к салату.

3. Полейте салат и по желанию можно добавить сыр пармезан!

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