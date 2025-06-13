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Самый бюджетный салат из пекинской капусты на каждый день: готовится 10 минут
Один из самых вкусных салатов – из пекинской капусты. И к тому же она идеально сочетается со всеми овощами, а также сыром, авокадо, креветками, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с авокадо и огурцами.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 1 шт.
- Яйца – 4 шт.
- Огурец – 2 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Пармезан по желанию
- Петрушка – 20 г
- Щавель – 20 г
- Мята – 6 листочков
- Йогурт натуральный – 150 г
- Горчица – 1 ст.л
- Лимонный сок – 1/2 ст.л (по желанию для аромата, щавель даст свою кислоту);
- Соль, перец
- Льняное масло – 30 мл
- Вода – 50 мл
Способ приготовления:
1. Нарезать капусту, огурец и авокадо. Сварить яйца, нарезать и добавить к салату.
2. Соус: в чаше блендера взбить все ингредиенты для заправки и добавить к салату.
3. Полейте салат и по желанию можно добавить сыр пармезан!
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