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Самый бюджетный салат из пекинской капусты на каждый день: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт блюда

Один из самых вкусных салатов – из пекинской капусты. И к тому же она идеально сочетается со всеми овощами, а также сыром, авокадо, креветками, зеленью.

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Что приготовить из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с авокадо и огурцами. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Пекинская капуста – 1 шт. 
  • Яйца – 4 шт. 
  • Огурец – 2 шт. 
  • Авокадо – 1 шт. 
  • Пармезан по желанию
  • Петрушка – 20 г
  • Щавель – 20 г
  • Мята – 6 листочков
  • Йогурт натуральный – 150 г
  • Горчица – 1 ст.л
  • Лимонный сок – 1/2 ст.л (по желанию для аромата, щавель даст свою кислоту);
  • Соль, перец
  • Льняное масло – 30 мл
  • Вода – 50 мл

Способ приготовления: 

1. Нарезать капусту, огурец и авокадо. Сварить яйца, нарезать и добавить к салату.

Капуста для салата

2. Соус: в чаше блендера взбить все ингредиенты для заправки и добавить к салату.

Вкусный соус

3. Полейте салат и по желанию можно добавить сыр пармезан!

Готовый салат

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