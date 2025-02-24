Самый полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: понадобится 4 ингредиента

Свекла – один из самых полезных и вкусных овощей, который может быть основой для салатов, закусок, а также ее можно просто есть в сыром виде. Стоит отметить, что свеклу для салатов лучше не варить, а запекать, так овощ будет намного полезнее.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с гранатом и зеленью.

Ингредиенты:

свекла отварная или запеченная в духовке

петрушка ( пучок)

гранат

сок лимона, оливковое масло, соль морская

Способ приготовления:

1. Свеклу порежьте брусками, добавьте зерна граната.

2. Порежьте мелко зелень.

3. Смешайте все, добавьте масло, сок лимона, соль, перемешайте и можно сразу есть!

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