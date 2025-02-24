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Самый полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: понадобится 4 ингредиента

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
99
Самый полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: понадобится 4 ингредиента

Свекла – один из самых полезных и вкусных овощей, который может быть основой для салатов, закусок, а также ее можно просто есть в сыром виде. Стоит отметить, что свеклу для салатов лучше не варить, а запекать, так овощ будет намного полезнее.

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Полезный салат из свеклы с зеленью

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с гранатом и зеленью.

Что приготовить из свеклы

Ингредиенты: 

  • свекла отварная или запеченная в духовке
  • петрушка ( пучок)
  • гранат
  • сок лимона, оливковое масло, соль морская

Способ приготовления: 

1. Свеклу порежьте брусками, добавьте зерна граната. 

Свекла для салата

2. Порежьте мелко зелень.

Зелень для блюда

3. Смешайте все, добавьте масло, сок лимона, соль, перемешайте и можно сразу есть!

Готовый салат

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