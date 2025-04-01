Самый простой рецепт вкусного шоколадного торта: понадобится всего 5 ингредиентов

Судья британского шоу Junior Bake Равнит Гилл поделилась рецептом невероятно легкого шоколадного торта, в котором используются всего пять ингредиентов.

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По ее словам, он очень легок и с его приготовлением справится даже новичок. "Вам нужно всего пять ингредиентов, чтобы сделать один из лучших шоколадных тортов в вашей жизни, это гарантировано", – отметила она в своем видео в TikTok.

Секрет приготовления торта заключается в использовании яичных белков, которые сделают консистенцию легкой и воздушной.

Ингредиенты

240 г 70%-го шоколада

240 г несоленого сливочного масла

7 яиц, разделенных

260 г сахарной пудры

15 г какао-порошка, просеянного.

Способ приготовления

1. Шоколад и масло растопить вместе, затем немного остудить. Белки взбить с третью сахара до мягких пиков.

2. Затем взбить желтки с оставшимся сахаром до густоты и бледности. Растопленный шоколад и масло размешайте в желтках, затем добавьте белки и какао-порошок.

3. Половину теста вылейте в выстланную форму диаметром 20 см. Выпекайте при 170°C с вентилятором 45 минут до готовности.

4. Слегка остудите и прижмите края. Разогрейте духовой шкаф до 160°C.

5. Влейте оставшееся тесто и выпекайте 25-30 минут, пока края не закрепятся, а середина не станет мягкой. Остудите перед нарезкой.

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