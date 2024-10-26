Самый спокойный город в Европе: названо интересное направление для одиноких туристов

Жизнь в большом городе имеет свои несомненные преимущества, но из него время от времени хочется убежать в более спокойное место для отдыха. И эксперты назвали идеальный тихий городок в Европе, куда можно убежать от шума и суеты и прекрасно погулять в одиночестве.

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Как пишет издание Express, сервис для путешественников TravelSupermarket составил рейтинг самых спокойных городов, и первое место в нем занял Арундел в Западном Суссексе. Он получил высокие оценки благодаря прекрасному расположению в Саут-Даунсе и непринуждённому образу жизни, который предлагает городок.

Арундел расположен, пусть не на самом побережье, но достаточно близко у моря – всего в 5 км. А еще это очень живописный город, который к тому же имеет богатую историю.

Главная улица не уступает проспектам самых красивых мегаполисов, возвышающийся над горизонтом собор служит красивой визуальной доминантой городского архитектурного ансамбля, а река Арун придает отдельное очарование.

Из самого города начинаются несколько отличных прогулочных маршрутов. Но ни один из них не сравнится с прогулкой вдоль реки Аруна к пабу Black Rabbit, расположенному на ее берегу. Если вам хочется более сложного испытания, тогда отправляйтесь в 10-километровый поход через Саут-Даунс в волшебную деревню Эмберли.

Город кишит независимыми лавочками, художественными галереями, пабами, закусочными и кафе, что делает его идеальным выбором для прогулки любого типа – хоть пешком, хоть на велосипеде, хоть даже на каноэ. А еще он остается одинаково уютным в любое время года.

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