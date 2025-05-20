Самый сварливый знак зодиака: они любят спорить

Некоторые люди очень импульсивные и громкие. Они считают себя правыми и могут спорить часами, даже когда их никто больше не слушает.

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По мнению астрологов, это люди, которые родились под знаком зодиака Овен, пишет Eska. Они не столько любят спорить, сколько не могут сдержаться. Они с удовольствием вставляют свои пять копеек, даже когда их не спрашивают.

Овен – самый импульсивный и самый вспыльчивый знак зодиака, которым управляет Марс, планета войны. Поэтому Овны – прирожденные воины, которые не боятся конфронтации и даже к ней стремятся. Эти люди очень прямые и всегда говорят то, что думают. Делают это они быстро, громко и страстно, и не потому, что хотят кого-то обидеть, просто их темперамент не знает границ.

Овны спорят, поскольку искренне верят, что борются за что-то важное. Жизнь с ними как эмоциональные американские горки, однако вам никогда не будет скучно. Эти люди быстро "вспыхивают" и быстро "угасают". Их эмоции быстро проходят и дальше они ведут себя, будто ничего и не произошло.