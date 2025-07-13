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Самый вирусный маникюр лета: как сделать дизайн, напоминающий мороженое

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Самый вирусный маникюр лета: как сделать дизайн, напоминающий мороженое

Этим летом максимализм в nail-дизайне уступает место нежной эстетике: в центре внимания – мягкий, мечтательный маникюр, напоминающий мороженое. Тенденция получила условное название soft serve nails (ногти с мягким покрытием) и уже успела стать одним из самых вирусных образов сезона.

Видео дня

Маникюр имитирует плавный переход кремовых оттенков и подходит практически к любому образу. Эксперты рассказали, как самостоятельно сделать трендовый дизайн.

Что такое soft serve nails

Самый вирусный маникюр лета: как сделать дизайн, напоминающий мороженое

Мягкий маникюр – это градиентное сочетание светлых пастельных тонов, обычно белого и розового, с эффектом легкой растушевки. Эстетика дизайна вдохновлена классическим мягким мороженым в рожке, где цвета плавно перетекают друг в друга. В результате создается деликатный, аккуратный вид с ноткой летней сладости.

"Представьте себе ванильный завиток, встречающийся с клубничным молоком. Именно такой эффект должна иметь растушевка", – прокомментировала nail-мастер Меган Свортвуд из Arctic Fox.

Классический вариант – нюдово-розовый с белым, но также можно экспериментировать с другими сочетаниями: мятный с лавандовым, бледно-желтый с кремовым, или даже персиково-белый.

Как сделать маникюр дома

Самый вирусный маникюр лета: как сделать дизайн, напоминающий мороженое

Этот дизайн идеально подходит для тех, кто предпочитает минимализм. Никаких блесток, страз или рисунков – только легкий переход цвета и кремовая текстура.

Что нужно:

  • базовое покрытие;
  • белый лак;
  • выбранный пастельный оттенок;
  • спонж для макияжа или маленькая кисточка.

Этапы нанесения:

  1. Нанесите базу.
  2. Покройте ногти выбранным цветом до середины.
  3. Добавьте белый лак на кончики.
  4. Пока покрытие еще влажное, растушуйте переход спонжем или кистью.
  5. Зафиксируйте результат топовым покрытием.

Главное – работать быстро и осторожно, чтобы достичь мягкого, естественного градиента, без резких границ.

Мягкий мороженый маникюр – это новая классика лета: свежий, легкий, универсальный. Он сочетает простоту и индивидуальность, подходит к любому гардеробу и легко создается дома. Этим летом – самое время заменить неон на нежный ванильно-клубничный покой.

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