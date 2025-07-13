Самый вирусный маникюр лета: как сделать дизайн, напоминающий мороженое

Этим летом максимализм в nail-дизайне уступает место нежной эстетике: в центре внимания – мягкий, мечтательный маникюр, напоминающий мороженое. Тенденция получила условное название soft serve nails (ногти с мягким покрытием) и уже успела стать одним из самых вирусных образов сезона.

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Маникюр имитирует плавный переход кремовых оттенков и подходит практически к любому образу. Эксперты рассказали, как самостоятельно сделать трендовый дизайн.

Что такое soft serve nails

Мягкий маникюр – это градиентное сочетание светлых пастельных тонов, обычно белого и розового, с эффектом легкой растушевки. Эстетика дизайна вдохновлена классическим мягким мороженым в рожке, где цвета плавно перетекают друг в друга. В результате создается деликатный, аккуратный вид с ноткой летней сладости.

"Представьте себе ванильный завиток, встречающийся с клубничным молоком. Именно такой эффект должна иметь растушевка", – прокомментировала nail-мастер Меган Свортвуд из Arctic Fox.

Классический вариант – нюдово-розовый с белым, но также можно экспериментировать с другими сочетаниями: мятный с лавандовым, бледно-желтый с кремовым, или даже персиково-белый.

Как сделать маникюр дома

Этот дизайн идеально подходит для тех, кто предпочитает минимализм. Никаких блесток, страз или рисунков – только легкий переход цвета и кремовая текстура.

Что нужно:

базовое покрытие;

белый лак;

выбранный пастельный оттенок;

спонж для макияжа или маленькая кисточка.

Этапы нанесения:

Нанесите базу. Покройте ногти выбранным цветом до середины. Добавьте белый лак на кончики. Пока покрытие еще влажное, растушуйте переход спонжем или кистью. Зафиксируйте результат топовым покрытием.

Главное – работать быстро и осторожно, чтобы достичь мягкого, естественного градиента, без резких границ.

Мягкий мороженый маникюр – это новая классика лета: свежий, легкий, универсальный. Он сочетает простоту и индивидуальность, подходит к любому гардеробу и легко создается дома. Этим летом – самое время заменить неон на нежный ванильно-клубничный покой.

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