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Самый вкусный грузинский салат с ореховым соусом: готовится блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,7 т.
Рецепт салата

Салаты можно готовить из любых овощей, как свежих, так и запеченных, жареных, тушеных. Но, даже в салат из запеченных овощей яркость и свежесть добавит зелень. Заправлять салаты лучше всего оливковым маслом, йогуртом, сметаной. 

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Вкусный салат

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного грузинского салата из свежих овощей, с соусом из зелени, орехов и масла. 

Свежие овощи для салата

Ингредиенты:

Для соуса:

  • Кинза
  • Греческий орех 150 г
  • Чеснок 2 зуб. 
  • Сок лимона
  • Оливковое масло
  • Соль

Овощи: 

  • Перец
  • Красный лук
  • Огурцы 2-3 шт
  • Помидоры Черри

Способ приготовления: 

1. Свежие овощи и лук порежьте.

Овощи для салата

2. Все для соуса перебейте в блендере.

Соус из орехов

3. Заправьте салат, перемешайте.

Готовый салат

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