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Самый вкусный грузинский салат с ореховым соусом: готовится блюдо 10 минут
Салаты можно готовить из любых овощей, как свежих, так и запеченных, жареных, тушеных. Но, даже в салат из запеченных овощей яркость и свежесть добавит зелень. Заправлять салаты лучше всего оливковым маслом, йогуртом, сметаной.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного грузинского салата из свежих овощей, с соусом из зелени, орехов и масла.
Ингредиенты:
Для соуса:
- Кинза
- Греческий орех 150 г
- Чеснок 2 зуб.
- Сок лимона
- Оливковое масло
- Соль
Овощи:
- Перец
- Красный лук
- Огурцы 2-3 шт
- Помидоры Черри
Способ приготовления:
1. Свежие овощи и лук порежьте.
2. Все для соуса перебейте в блендере.
3. Заправьте салат, перемешайте.
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