Самый вкусный грузинский салат с ореховым соусом: готовится блюдо 10 минут

Салаты можно готовить из любых овощей, как свежих, так и запеченных, жареных, тушеных. Но, даже в салат из запеченных овощей яркость и свежесть добавит зелень. Заправлять салаты лучше всего оливковым маслом, йогуртом, сметаной.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного грузинского салата из свежих овощей, с соусом из зелени, орехов и масла.

Ингредиенты:

Для соуса:

Кинза

Греческий орех 150 г

Чеснок 2 зуб.

Сок лимона

Оливковое масло

Соль

Овощи:

Перец

Красный лук

Огурцы 2-3 шт

Помидоры Черри

Способ приготовления:

1. Свежие овощи и лук порежьте.

2. Все для соуса перебейте в блендере.

3. Заправьте салат, перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: