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Самый вкусный и бюджетный салат из пекинской капусты: понравится всем

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
252
Рецепт блюда

Один из самых простых и вкусных овощей – пекинская капуста. Готовить из нее можно салаты, которые будут очень легкими и полезными.

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Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 200 г
  • Огурец свежий – 200 г
  • Колбаса копченая – 200 г
  • Лук зеленый – 70 г
  • Сыр твердый солоноватый – 200 г
  • Кукуруза консервированная – 100 г
  • Сметана – 3-4 ст. л с верхом
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, огурцы, лук.

Ингредиенты для салата

2. Сыр натрите, колбасу нарежьте брусками.

Приготовление салата

3. Смешайте все продукты, добавьте кукурузу, сыр, добавьте сметану, соль, перемешайте.

Готовый салат

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