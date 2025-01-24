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Самый вкусный и бюджетный салат из пекинской капусты: понравится всем
Один из самых простых и вкусных овощей – пекинская капуста. Готовить из нее можно салаты, которые будут очень легкими и полезными.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 200 г
- Огурец свежий – 200 г
- Колбаса копченая – 200 г
- Лук зеленый – 70 г
- Сыр твердый солоноватый – 200 г
- Кукуруза консервированная – 100 г
- Сметана – 3-4 ст. л с верхом
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, огурцы, лук.
2. Сыр натрите, колбасу нарежьте брусками.
3. Смешайте все продукты, добавьте кукурузу, сыр, добавьте сметану, соль, перемешайте.
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