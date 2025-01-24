Самый вкусный и бюджетный салат из пекинской капусты: понравится всем

Один из самых простых и вкусных овощей – пекинская капуста. Готовить из нее можно салаты, которые будут очень легкими и полезными.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты.

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 200 г

Огурец свежий – 200 г

Колбаса копченая – 200 г

Лук зеленый – 70 г

Сыр твердый солоноватый – 200 г

Кукуруза консервированная – 100 г

Сметана – 3-4 ст. л с верхом

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, огурцы, лук.

2. Сыр натрите, колбасу нарежьте брусками.

3. Смешайте все продукты, добавьте кукурузу, сыр, добавьте сметану, соль, перемешайте.

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