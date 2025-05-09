Самый вкусный клубничный пирог к чаю: делимся рецептом самого удачного теста на сметане

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий десерт к чаю, идеальным вариантом будет вкусный ягодный пирог. Для основы подойдет сметана, мука, яйца.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пирога с клубникой, который готовится элементарно.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт (крупные)

Сахар – 200 г

Йогурт или сметана – 200 г

Растопленное сливочное масло – 100 г

Мука – 250 г

Ваниль

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Соль

Клубника – 350 г

Способ приготовления:

1. Взбиваем яйца с сахаром до бела. Добавляем йогурт и масло, перемешиваем. Добавляем все сухие (мука, ваниль, разрыхлитель и соль) и перемешиваем до однородности.

2. Выкладываем в форму с пергаментом и смазанными краями. Выкладываем часть теста, затем ягоды, тесто и ягоды. Немножко их погружаем руками.

3. Выпекаем при 180 примерно 50 минут.

Дайте остыть минут 20 и уже тогда доставайте из формы!

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