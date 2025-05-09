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Самый вкусный клубничный пирог к чаю: делимся рецептом самого удачного теста на сметане

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт пирога

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий десерт к чаю, идеальным вариантом будет вкусный ягодный пирог. Для основы подойдет сметана, мука, яйца. 

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Клубничный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пирога с клубникой, который готовится элементарно.

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • Яйца – 2 шт (крупные)
  • Сахар – 200 г
  • Йогурт или сметана – 200 г
  • Растопленное сливочное масло – 100 г
  • Мука – 250 г
  • Ваниль
  • Разрыхлитель – 2 ч. л. 
  • Соль
  • Клубника – 350 г

Способ приготовления: 

1. Взбиваем яйца с сахаром до бела. Добавляем йогурт и масло, перемешиваем. Добавляем все сухие (мука, ваниль, разрыхлитель и соль) и перемешиваем до однородности.

Тесто для десерта

2. Выкладываем в форму с пергаментом и смазанными краями. Выкладываем часть теста, затем ягоды, тесто и ягоды. Немножко их погружаем руками.

Приготовление пирога

3. Выпекаем при 180 примерно 50 минут.

Сколько выпекать пирог

Дайте остыть минут 20 и уже тогда доставайте из формы!

Готовый пирог

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