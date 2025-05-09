Самый вкусный клубничный пирог к чаю: делимся рецептом самого удачного теста на сметане
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий десерт к чаю, идеальным вариантом будет вкусный ягодный пирог. Для основы подойдет сметана, мука, яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пирога с клубникой, который готовится элементарно.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт (крупные)
- Сахар – 200 г
- Йогурт или сметана – 200 г
- Растопленное сливочное масло – 100 г
- Мука – 250 г
- Ваниль
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Соль
- Клубника – 350 г
Способ приготовления:
1. Взбиваем яйца с сахаром до бела. Добавляем йогурт и масло, перемешиваем. Добавляем все сухие (мука, ваниль, разрыхлитель и соль) и перемешиваем до однородности.
2. Выкладываем в форму с пергаментом и смазанными краями. Выкладываем часть теста, затем ягоды, тесто и ягоды. Немножко их погружаем руками.
3. Выпекаем при 180 примерно 50 минут.
Дайте остыть минут 20 и уже тогда доставайте из формы!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: