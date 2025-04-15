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Самый вкусный салат из двух полезных овощей: готовится без майонеза

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
408
Самый вкусный салат из двух полезных овощей: готовится без майонеза

Весна – идеальное время для приготовления вкусных и полезных салатов из свежих овощей, например, капусты, лука, огурцов, редиски. Заправлять салаты лучше всего сметаной, а не майонезом.

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Вкусный весенний салат

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, легкого салата, который можно есть на обед, перекус и ужин.

Полезный салат

Ингредиенты:

  • редиска
  • огурцы
  • сметана
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте кольцами огурцы и редис.

Вкусный салат

2. Добавьте сметану, специи и перемешайте.

Готовый салат из редиски

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