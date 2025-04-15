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Самый вкусный салат из двух полезных овощей: готовится без майонеза
Весна – идеальное время для приготовления вкусных и полезных салатов из свежих овощей, например, капусты, лука, огурцов, редиски. Заправлять салаты лучше всего сметаной, а не майонезом.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, легкого салата, который можно есть на обед, перекус и ужин.
Ингредиенты:
- редиска
- огурцы
- сметана
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте кольцами огурцы и редис.
2. Добавьте сметану, специи и перемешайте.
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