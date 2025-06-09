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Самый вкусный салат из свеклы на каждый день: готовится без майонеза
Свекла – очень полезный и ценный овощ, который должен быть в рационе каждого. Есть ее можно как в запеченном, так и сыром виде. Готовить из нее можно салаты, закуски, борщ, соусы и даже квас.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из запеченной свеклы, с маслом, специями и чесноком.
Ингредиенты:
- Свекла
- Прованские травы по вкусу
- Сушенный чеснок
- Растительное масло 2 ст. л
- Уксус 1 ч. л.
- Соль, перец по вкусу
- Соевый соус 1 ч.л
- Кинза
- Чеснок
- Грецкий орех по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу почистите и нарежьте кусками, добавьте масло и специи. Выложите на противень и запекайте до готовности.
2. Переложите свеклу в миску, добавьте тертый чеснок, специи, масло, уксус, соевый соус, зелень и орешки.
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