Самый вкусный салат из свеклы на каждый день: готовится без майонеза

Свекла – очень полезный и ценный овощ, который должен быть в рационе каждого. Есть ее можно как в запеченном, так и сыром виде. Готовить из нее можно салаты, закуски, борщ, соусы и даже квас.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из запеченной свеклы, с маслом, специями и чесноком.

Ингредиенты:

Свекла

Прованские травы по вкусу

Сушенный чеснок

Растительное масло 2 ст. л

Уксус 1 ч. л.

Соль, перец по вкусу

Соевый соус 1 ч.л

Кинза

Чеснок

Грецкий орех по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу почистите и нарежьте кусками, добавьте масло и специи. Выложите на противень и запекайте до готовности.

2. Переложите свеклу в миску, добавьте тертый чеснок, специи, масло, уксус, соевый соус, зелень и орешки.

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