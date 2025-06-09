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Самый вкусный салат из свеклы на каждый день: готовится без майонеза

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
852
Самый вкусный салат из свеклы на каждый день: готовится без майонеза

Свекла – очень полезный и ценный овощ, который должен быть в рационе каждого. Есть ее можно как в запеченном, так и сыром виде. Готовить из нее можно салаты, закуски, борщ, соусы и даже квас.

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Домашний салат из свеклы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из запеченной свеклы, с маслом, специями и чесноком. 

Свекольный салат

Ингредиенты:

  • Свекла
  • Прованские травы  по вкусу
  • Сушенный чеснок
  • Растительное масло 2 ст. л
  • Уксус 1 ч. л. 
  • Соль, перец по вкусу
  • Соевый соус 1 ч.л
  • Кинза
  • Чеснок
  • Грецкий орех по вкусу

Способ приготовления: 

1. Свеклу почистите и нарежьте кусками, добавьте масло и специи. Выложите на противень и запекайте до готовности.

Свекла для блюда

2. Переложите свеклу в миску, добавьте тертый чеснок, специи, масло, уксус, соевый соус, зелень и орешки.

Готовый салат

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