Самый вкусный весенний салат из огурцов и редиски: готовится 10 минут

Самые простые и вкусные весенние овощи – редис, свежие огурцы, помидоры и зеленый вкусный лук. А если добавить вареные яйца и сметану, вы получите очень вкусный и полезный салат.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свежих огурцов, с редиской и зеленым луком.

Ингредиенты:

Редис

Яйца

Огурец

Зеленый лучок

Майонез

Соль, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Сварить яйца и порезать кубиками.

2. Редис и огурец нарезать кружочками.

3. Добавляем лучок и заправляем майонезом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомится з рецептами: