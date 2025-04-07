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Самый вкусный весенний салат из огурцов и редиски: готовится 10 минут
Самые простые и вкусные весенние овощи – редис, свежие огурцы, помидоры и зеленый вкусный лук. А если добавить вареные яйца и сметану, вы получите очень вкусный и полезный салат.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свежих огурцов, с редиской и зеленым луком.
Ингредиенты:
- Редис
- Яйца
- Огурец
- Зеленый лучок
- Майонез
- Соль, специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Сварить яйца и порезать кубиками.
2. Редис и огурец нарезать кружочками.
3. Добавляем лучок и заправляем майонезом
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