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Самый вкусный весенний салат из огурцов и редиски: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
759
Самый вкусный весенний салат из огурцов и редиски: готовится 10 минут

Самые простые и вкусные весенние овощи – редис, свежие огурцы, помидоры и зеленый вкусный лук. А если добавить вареные яйца и сметану, вы получите очень вкусный и полезный салат

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Вкусный и полезный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свежих огурцов, с редиской и зеленым луком.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Редис
  • Яйца
  • Огурец
  • Зеленый лучок
  • Майонез
  • Соль, специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Сварить яйца и порезать кубиками.

Ингредиенты для салата

2. Редис и огурец нарезать кружочками.

Чем заправить салат

3. Добавляем лучок и заправляем майонезом

Готовый салат

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