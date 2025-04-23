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Самый вкусный весенний салат из зеленого лука и яиц: есть можно каждый день
Салаты весной лучше всего готовить из сезонных овощей и зелени. Идеально для этого подойдут свежие огурцы, зеленый лук, руккола, шпинат. А заправлять такие салаты можно сметаной, йогуртом, а также маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата, основа которого – зеленый лук, огурцы и вареные яйца.
Ингредиенты:
- Огурец
- Лук зеленый и фиолетовый
- Кукуруза
- Яйца
- Зелень любая
Для заправки:
- Сметана
- Горчица (желательно в зернах)
- Мед
- Соль, перец, перец чили
- Сок половины лимона
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком яйца и огурцы.
2. Мелко нарежьте лук и зелень.
3. Смешайте все для соуса, полейте салат, перемешайте.
Готовый салат лучше есть сразу!
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