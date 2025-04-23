Самый вкусный весенний салат из зеленого лука и яиц: есть можно каждый день

Салаты весной лучше всего готовить из сезонных овощей и зелени. Идеально для этого подойдут свежие огурцы, зеленый лук, руккола, шпинат. А заправлять такие салаты можно сметаной, йогуртом, а также маслом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата, основа которого – зеленый лук, огурцы и вареные яйца.

Ингредиенты:

Огурец

Лук зеленый и фиолетовый

Кукуруза

Яйца

Зелень любая

Для заправки:

Сметана

Горчица (желательно в зернах)

Мед

Соль, перец, перец чили

Сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком яйца и огурцы.

2. Мелко нарежьте лук и зелень.

3. Смешайте все для соуса, полейте салат, перемешайте.

Готовый салат лучше есть сразу!

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