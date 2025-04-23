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Самый вкусный весенний салат из зеленого лука и яиц: есть можно каждый день

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
2,7 т.
Рецепт салата

Салаты весной лучше всего готовить из сезонных овощей и зелени. Идеально для этого подойдут свежие огурцы, зеленый лук, руккола, шпинат. А заправлять такие салаты можно сметаной, йогуртом, а также маслом.

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Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата, основа которого – зеленый лук, огурцы и вареные яйца. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Огурец
  • Лук зеленый и фиолетовый 
  • Кукуруза
  • Яйца
  • Зелень любая 

Для заправки:

  • Сметана
  • Горчица (желательно в зернах)
  • Мед
  • Соль, перец, перец чили
  • Сок половины лимона

Способ приготовления: 

1. Порежьте кубиком яйца и огурцы.

Овощи для блюда

2. Мелко нарежьте лук и зелень.

Приготовление салата

3. Смешайте все для соуса, полейте салат, перемешайте.

Соус для салата

Готовый салат лучше есть сразу!

Готовый салат

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