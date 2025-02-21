Самый вкусный жареный картофель, как у мамы: есть несколько простых секретов
Нигде не будет жареный картофель настолько вкусным, как у мамы. И есть ее обычно хочется прямо из сковородки. А если вы хотите собственноручно повторить этот культовый рецепт, воспользуйтесь следующей технологией.
Идея приготовления самого вкусного жареного картофеля, как у мамы, опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Это именно тот картофель, который вкусно подавать с консервированными огурцами и помидорами.
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- соль/перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Картошку почистить от кожуры.
2. Промыть и порезать соломкой.
3. Масло нагреть на сковороде и всыпать картофель.
4. Для того, чтобы картофель был зажаренный, нужно готовить его на среднем огне без крышки и, помешивая, за весь процесс приготовления в сумме 7-10 раз.
5. Первые 5-7 минут после того, как выложили картофель на сковородку, переворачивать не стоит.
6. Добавить соль и перец и, если любите мягкий картофель, накрыть крышкой.
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