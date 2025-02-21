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Самый вкусный жареный картофель, как у мамы: есть несколько простых секретов

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
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Самый вкусный жареный картофель, как у мамы: есть несколько простых секретов

Нигде не будет жареный картофель настолько вкусным, как у мамы. И есть ее обычно хочется прямо из сковородки. А если вы хотите собственноручно повторить этот культовый рецепт, воспользуйтесь следующей технологией.

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Идея приготовления самого вкусного жареного картофеля, как у мамы, опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Это именно тот картофель, который вкусно подавать с консервированными огурцами и помидорами.

Самый вкусный жареный картофель, как у мамы: есть несколько простых секретов

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г
  • соль/перец – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Самый вкусный жареный картофель, как у мамы: есть несколько простых секретов

1. Картошку почистить от кожуры.

Самый вкусный жареный картофель, как у мамы: есть несколько простых секретов

2. Промыть и порезать соломкой.

Самый вкусный жареный картофель, как у мамы: есть несколько простых секретов

3. Масло нагреть на сковороде и всыпать картофель.

Самый вкусный жареный картофель, как у мамы: есть несколько простых секретов

4. Для того, чтобы картофель был зажаренный, нужно готовить его на среднем огне без крышки и, помешивая, за весь процесс приготовления в сумме 7-10 раз.

Самый вкусный жареный картофель, как у мамы: есть несколько простых секретов

5. Первые 5-7 минут после того, как выложили картофель на сковородку, переворачивать не стоит.

6. Добавить соль и перец и, если любите мягкий картофель, накрыть крышкой.

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