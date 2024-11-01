Сделает любой образ незабываемым: Сиенна Миллер вышла на публику с ультрамодной сумкой

Осень – сезон для экспериментов со стилем. Во время презентации новой коллекционной капсулы Marks and Spencer актриса и фотомодель Сиенна Миллер продемонстрировала публике, как один удачный аксессуар может изменить весь образ.

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Миллер вышла на публику с новой ультрамодной сумкой, чем сразу задала новый тренд. Детали рассказало издание WhoWhatWear.

Осенние цвета сейчас на пике моды. Модные эксперты советуют комбинировать оттенки красного, желтого, коричневого. Замшевые сумки стали особенно популярны в этом сезоне, но особый акцент придаст анималистический принт.

Миллер для вечернего образа выбрала насыщенный коричневый клатч с принтом зебры. Аксессуар выгодно выделялся на фоне белого костюма-тройки и черной обуви. Добавив игривого принта, который не доминирует и не перегружает общий вид, Миллер создала стильный и уместный образ.

Миллер не единственная знаменитость, демонстрирующая тенденцию к сумкам с животными принтами. Модель Кейт Мосс недавно появилась на мероприятии со стильным аксессуаром – сумкой с леопардовым принтом, придавшей интерес и яркость повседневному наряду, сохраняя при этом элегантность и легкость.

Певица Оливия Родриго также была замечена на улице с изящной сумкой с принтом зебры через плечо. Надев ее вместе с вязаным свитером с V-образным вырезом, коричневой мини-юбкой и темно-коричневыми ботинками, Родриго показала способность тренда дополнять образ.

Хейли Бибер соединила сумку с леопардовым принтом Saint Laurent с осенним пальто, еще раз подтвердив, что тренд анималистичных аксессуаров является одним из самых актуальных в сезоне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Энн Хэтэуей и София Вергара продемонстрировали, как можно создать идеальный осенний образ, используя кожаные брюки.

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