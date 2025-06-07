Сделать очень легко: чем подкормить замиокулькас для роста новых стеблей

Замиокулькас – одно из самых стойких комнатных растений, с уходом за которым справится даже абсолютный новичок. Однако даже он может замедлить свой рост и перестать выпускать новые стебли.

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Причиной этому может быть нехватка питательных веществ. Как пополнить их запас в субстрате и насытить ими растение, рассказало издание Interia Kobieta. Для этого нужно будет приготовить простой раствор из натуральных компонентов.

Что такое рисовая вода и как она влияет на замиокулькас

Рисовая вода – это жидкость, остающаяся после промывки или варки риса. Обычно мы сливаем ее, не задумываясь о питательных веществах, которые остаются в ней. В частности речь идет о крахмале, витаминах группы В, небольшом количестве минералов (например, магний, фосфор, калий), а еще аминокислотах. Ингредиенты, содержащиеся в рисовой воде, поддерживают почвенные микроорганизмы, которые улучшают структуру субстрата. Это помогает растению получать из него питательные вещества.

Замиокулькас растет довольно медленно, но именно микроэлементы, содержащиеся в рисовой воде, будут способствовать образованию новых листьев на этом растении. Так фосфор и калий хорошо влияют на развитие корневой системы этого красивого суккулента.

Как приготовить рисовую воду для полива замиокулькаса

Чтобы приготовить это средство для полива растения, нужно просто слить воду после варки или промывки риса не в кухонную мойку, а в отдельную посудину. Когда жидкость остынет до комнатной температуры, то станет пригодной для использования. Но есть одно важное условие: вода не должна быть соленой.

Вы также можете приготовить рисовую воду специально для замиокулькаса. Для этого всыпьте в стеклянную банку стакан рисовых зерен и залейте их литром холодной воды. Накройте все это марлей и поставьте банку в теплое и темное место на три дня. Когда рисовая вода настоится, процедите ее через марлю и используйте для полива своих растений. Для замиокулькаса частота использования средства составляет не чаще раза в три дня.

Другие домашние средства для замиокулькаса

Рисовая вода – не единственный способ подкормки этого растения. Так полезным для него может стать желатин. Он является прекрасным источником легкоусвояемого азота, который способствует развитию зеленой массы. Растворите чайную ложку желатина в стакане теплой воды, затем добавьте три стакана холодной воды и тщательно перемешайте. Поливать замиокулькас этим раствором можно раз в месяц.

Для замиокулькаса, который любит слабокислую почву, также будет полезной кофейная гуща. Она богата микроэлементами, улучшает структуру субстрата и слегка подкисляет его. Перед использованием тщательно высушите использованную кофейную гущу, а затем смешайте с грунтом. Также можно рассыпать средство тонким слоем по поверхности земли вокруг растения. Однако не переусердствуйте. Избыток кофейной гущи слишком сильно изменяет pH почвы и может быть вредным для растения. Руководствуйтесь принципом "лучше внести недостаточно, чем слишком много". Также имейте в виду, что для растений нельзя использовать гущу из белого, подслащенного или ароматизированного кофе.

Как ухаживать за замиокулькасом

Кроме рисовой воды, вы можете поддерживать замиокулькас в хорошем состоянии надлежащим уходом. Просто следуйте нескольким правилам:

обеспечьте замиокулькасу рассеянный солнечный свет, идеальным будет восточное или западное окно;

поливайте растение только тогда, когда почва в горшке полностью высохнет;

используйте легкую почву с добавлением песка или перлита, чтобы предотвратить застой воды;

удобряйте замиокулькас деликатным удобрением для комнатных растений весной и летом;

замиокулькас любит тесные горшки, но каждые 2-3 года стоит пересаживать его в немного большую емкость, чтобы обеспечить пространство для развития корней.

Используя эти простые советы, вы можете наслаждаться здоровым и красивым растением, которое станет настоящим украшением вашего дома.

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