Сделают из дома оазис: какие комнатные растения быстрее всего растут

Выращивать комнатные растения – это хобби, которое требует терпения, ведь некоторые виды приобретают свою лучшую свою форму годами. Впрочем, существуют и растения, которые превратят ваш дом в настоящий оазис очень быстро.

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Как пишет издание Woman and Home, они выпускают новые листочки один за другим, быстро наращивая зеленую массу. Это позволяет не только без лишних усилий украсить интерьер за считанные месяцы. Уход за такими растениями приносит большое удовольствие, ведь результат виден практически сразу. Вдобавок, практически все перечисленные виды считаются устойчивыми и подходят даже для начинающих и забывчивых хозяев, склонных время от времени пропускать полив.

Хлорофитум

Корневая система хлорофитума умеет запасать воду, поэтому даже в условиях засухи, это растение продолжает активно расти и выпускать новые удлиненные листочки. Также эти растения время от времени выпускают усы, на кончиках которых вырастают "детки" – маленькие пучки листьев, из которых можно вырастить новый хлорофитум, а можно и оставить на материнском организме.

Церопегия

Длинные побеги церопегии похожи на гирлянды с множеством мелких листочков в форме сердца. И отрастают новые "подвески" на такой гирлянде очень быстро, прибавляя до двух метров длины в год. Но такой скорости растение, конечно, достигает при идеальных условиях содержания. Если вы обрежете конец такого побега и поставите в воду, вы легко получите готовый для укоренения черенок новой церопегии.

Монстера

Эта гигантская и невероятно эффектная лиана в идеальных условиях выпускает по 1-2 новых листа в месяц. Впрочем, даже в менее комфортной среде она растет очень быстро. И создает атмосферу тропического леса благодаря причудливым резным листьям. Однако следите за их состоянием, если на краешке начнут появляться коричневые отметины, стоит подкорректировать уход за монстерой.

Плющ (хедера)

Хотя плющ считается одним из самых распространенных видов инвазивных растений и может нанести настоящий вред в вашем саду, в доме он превращается в роскошное украшение интерьера. Первые пару месяцев может казаться, что плющ не спешит радовать вас новыми листочками. Это все из-за неспешного укоренения и адаптации. Как только цветок привыкнет к своему месту, он начнет интенсивно наращивать побеги с листьями. И не забывайте проверять, не начал ли ваш плющ использовать свои воздушные корни, чтобы прикрепиться к стенам там, где это нежелательно.

Эпипремнум (сциндапсус)

Эффектное висячее растение прекрасно украсит вашу спальню, ведь вдобавок к красивому виду эпипремнум обладает прекрасной способностью очищать воздух в помещении. Но, если вы решите завести такой цветок у себя дома, позаботьтесь о том, чтобы у него было место для роста (он может как свисать вниз, так и виться вверх) – в идеальных условиях эпипремнум может добавлять до 30 сантиметров длины побега в месяц.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как обеспечить комнатным растениям регулярный полив, когда вы надолго уезжаете из дома.

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