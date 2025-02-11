Сделают ваш вечер очень веселым: лучшие комедии на Netflix
Независимо от того, ищете ли вы способ поднять настроение или просто хотите отдохнуть после тяжелого дня, хорошая комедия всегда будет идеальным выбором. Этот жанр предлагает множество вариантов: от классических фарсов и милых романтических комедий до семейных развлечений или даже фильмов, сочетающих шутливые моменты с экшн-сценами.
Выбор на платформе Netflix действительно впечатляет, и каждый найдет что-то для себя, учитывая настроение и предпочтения. OBOZ.UA собрал список из 30 оригинальных комедий Netflix, которые нужно просмотреть. В этом списке вы найдете фильмы, которые развеселят вас на любой вкус. Подготовьте попкорн и готовьтесь к вечеру юмора.
Аферистка (I Care a Lot, 2020)
Черная комедия, сосредоточенная на мошенничестве, манипуляциях и моральных компромиссах, с которыми сталкиваются главные персонажи. В центре сюжета — Марла Грейсон, мошенница, обманывающая судебную систему, чтобы стать опекуном пожилых людей, а затем забирает их активы, продавая их. Все начинается, когда она берет под опеку Дженнифер Петерсон, состоятельную женщину, но оказывается, что у Дженнифер есть тайны, которые ставят под угрозу планы Марлы.
Фильм отличается многочисленными неожиданными поворотами и зловещими персонажами, в частности, криминальным авторитетом Романом Луневым, который является сыном Дженнифер. Марла, несмотря на мошенничество, попадает в ловушку собственной жажды власти и денег. Противостояние между ней и Романом набирает обороты, и, в результате, Марла приобретает силу и богатство, но цена этого всего огромные жертвы и моральная пустота.
Фильм также поднимает вопрос о справедливости, манипуляции и человеческих отношениях в условиях коррупции и злоупотребления властью.
Полицейский из Беверли Хиллз 4 часть (Beverly Hills Cop: Axel F, 2024)
В четвертой части культового комедийного боевика "Полицейский из Беверли Хиллз" Эдди Мерфи возвращается к роли Акселя Фоли, детектива, расследующего новое дело в Беверли-Хиллз после тридцатилетнего перерыва. Фильм снова собрал старых друзей и добавил новых персонажей, в частности отчужденную дочь Фоли.
Кто ты внутри (It's What's Inside, 2024)
Американский научно-фантастический комедийный ужастик, рассказывающий историю группы друзей колледжа, которые, воссоединившись через восемь лет, решают сыграть в игру, предусматривающую обмен телами. Все начинается, когда одна из них предлагает сыграть в игру, которая быстро выходит из-под контроля и приводит к непредсказуемым последствиям. Фильм объединяет элементы научной фантастики, юмора и тайны, а также отличается своей "умной" и "веселой" концепцией.
Без глазури (Unfrosted, 2024)
Комедийный фильм, основанный на реальной истории создания популярного завтрака Pop-Tarts, режиссером которого выступил Джерри Сайнфельд. В фильме, ставшем его дебютом в полнометражном кинематографе, рассказывается о создании этого инновационного продукта и борьбе корпораций Kellogg's и Post за доминирование на рынке.
Игроки (Players, 2024)
Романтическая комедия 2024 года, режиссером которой является Триш Си. В фильме говорится о 33-летней спортивной журналистке Мак, которая соревнуется со своими чувствами к новому коллеге Нику, разрабатывая сложный план, чтобы завоевать его сердце. Однако в процессе Мак начинает понимать, что истинные чувства у нее к ее давнему другу Адаму, с которым они имеют общую историю.
Основание (Set It Up, 2018)
Романтическая комедия 2018 года, режиссером которой является Клэр Сканлон. В фильме речь идет о двух помощниках, Гарпере и Чарли, работающих на очень требовательных боссах и пытающихся устроить им свидание, чтобы упростить свою жизнь. Однако их планы и манипуляции, чтобы соединить своих боссов, приводят к неожиданным и юмористическим последствиям.
Фильм полон веселых моментов и романтики, при этом он поднимает вопросы баланса между личной жизнью и карьерой, а также раскрывает истинные чувства между главными героями, Гарпером и Чарли. В конце фильма они признаются друг другу в своих чувствах, несмотря на все имевшиеся трудности и планы.
Кто-то классный (Someone Great, 2018)
Романтическая комедия 2019 года, режиссерский дебют Дженнифер Кейтин Робинсон, рассказывающий историю о музыкальной журналистке Дженни, которая после расставания с парнем решает провести последний день в Нью-Йорке вместе со своими двумя лучшими подругами. Подруги отправляются в увлекательное приключение, пытаясь найти билеты на концерт и решить свои личные проблемы. В течение дня каждый из них сталкивается с важными эмоциональными вопросами, касающимися их отношений и будущего. В конце концов Дженни понимает, что ей нужно завершить свои отношения с Нейтом, и вместе с подругами находит новый путь к себе.
Семейный обмен (Family Switch, 2023)
Фэнтези-комедия 2023 года, рассказывающая историю о семье Уокеров, чья жизнь кардинально меняется после того, как они оказываются в телах друг друга из-за магического события. Родители, Джесс и Билл, и их дети, Сиси, Уайатт и Майлз, пытаются найти общий язык и понять жизнь друг друга, сталкиваясь с серией комических и неожиданных ситуаций. Их попытки вернуться к своим обычным телам становятся испытанием для каждого члена семьи, и они постепенно открывают важные вещи друг о друге. Благодаря этому необычному случаю семья растет эмоционально, проявляя важность поддержки и взаимопонимания. Фильм сочетает юмор, фэнтези и праздничный дух, акцентируя внимание на родственных связях и ценности взаимодействия.
У нас есть призрак (We Have a Ghost, 2023)
Комедийный фильм ужасов 2023 года, рассказывающий историю о парне Кевине, который находит привидение на чердаке заброшенного дома. Призрак, которого он называет Эрнестом, не помнит своего прошлого и не может говорить, но интерес Кевина в его истории ведет к неожиданным событиям. Публикация видео о привидениях в Интернете приводит к сведению как соседей, так и федеральных агентов, которые хотят захватить Эрнеста. Однако поиски прошлого призрака приводят к тайнам, которые изменяют жизнь Кевина и его семьи.
Не смотрите вверх (Don't Look Up, 2021)
Это черная комедия и политическая сатира, осмеивающая равнодушие правительств, медиа и крупных корпораций к глобальным угрозам, таким как изменение климата. Сюжет повествует о двух астрономах, пытающихся предупредить человечество о приближении кометы, способной уничтожить цивилизацию. Когда они пытаются обратить внимание на проблему, их встречают с издевкой и игнорированием со стороны правительств и медиа. Фильм поднимает вопрос о нашей способности реагировать на серьезные проблемы, пока не стало слишком поздно, и критикует отношение к науке и окружающей среде.
Ключевыми элементами являются великолепная актерская игра (Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип и другие), насыщенный юмор и сатирическое отражение современной политики и общества.
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