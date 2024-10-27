Селена Гомес показала идеальный зимний маникюр с космическим сиянием

С наступлением зимнего сезона и приближением вечеринок появляется желание добавить немного блеска в свой образ. Даже те, кто обычно придерживается минимализма, не прочь украсить себя мерцанием в этот период.

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Это уже явилось своеобразной зимней традицией. И примером для вдохновения стала Селена Гомес, на днях продемонстрировавшая идеальный зимний маникюр с космическим сиянием.

На гала-церемонии Академии в минувшие выходные Селена появилась с маникюром с космическим сиянием (Cosmic Silver Gloss), который создал ее давний нейл-мастер Том Бачик. Изящные ногти овальной формы сияли серебристым блеском, прекрасно подходящим как для праздничных вечеринок, так и для повседневной носки. Этот образ быстро завоевал популярность среди поклонников стиля.

Бачик использовал лак Cosmic Silver от бренда Olive and June – стойкую формулу с дополнительным сиянием. Маникюр выглядит элегантно и минималистично, но в то же время создает эффект "космического" сияния, подчеркивающего праздничное настроение. Что важно, его легко воспроизвести дома даже без профессиональных навыков.

Такой мерцающий лак для ногтей создает блестящий эффект. Это позволяет каждому добавить немного "звездного" сияния к своему образу.

Этот тренд подойдет не только для праздничных событий, но и для повседневного использования, ведь серебристый блеск – это универсальное украшение для зимы.

Образ с сияющими ногтями уже вдохновляет многих экспериментировать с новыми цветами и текстурами.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как непопулярный цвет маникюра стал неожиданным трендом осени.

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