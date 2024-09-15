Село в сказочной Лапландии заплатит семьям с детьми, которые согласятся на переезд: в чем подвох

Лапландия – это край удивительных пейзажей, полярного сияния, нескончаемых лесов и заснеженных просторов. Этот регион ассоциируется с рождественскими сказками, оленями, Санта-Клаусом и зимними приключениями.

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К сожалению, этот уголок Северной Европы сталкивается с серьезной проблемой: демографическим спадом. О том, какие меры планируют принять местные власти, чтобы улучшить ситуацию, рассказал Euronews.

Гломмерстреск, небольшой город в Лапландии, известный своими живописными видами, сталкивается с серьезным демографическим кризисом. В 1950-е годы его население составляло около 1000 человек, но сейчас там проживает только 200 жителей.

Особенно критической стала ситуация с детьми школьного возраста – их настолько мало, а именно 23, что местная начальная школа оказалась под угрозой закрытия. В таком случае учащиеся будут вынуждены ежедневно преодолевать около 40 километров до ближайшей школы в Арвидсяуре.

Средняя школа уже прекратила свою работу в 2009 году после того, как количество учеников сократилось до 18. Такая ситуация заставила местные власти и общину искать нестандартные решения, чтобы восстановить жизнь в селе.

Условия переезда: что предлагают?

Местная организация Glommersbygdens Framtid, что в переводе означает "Будущее Гломмерсбигдена", положила начало программе финансовых стимулов для привлечения новых жителей. Они предлагают семьям с детьми денежную помощь в размере 10 000 шведских крон (около 875 евро) за переезд в населенный пункт.

Первые пять семей, которые решат поселиться в Гломмерстреске, получат это вознаграждение. Однако есть условия: дети должны посещать местную школу Parkskolan не менее одного учебного года.

Кроме финансовой помощи, Glommersbygdens Framtid поможет семьям найти жилье и даже предоставит список возможных вакансий в регионе. Интересно, что программой могут воспользоваться не только граждане Европейского Союза, но и имеющие вид на жительство в Швеции. Таким образом, возможность переехать в Лапландию открыта для многих желающих.

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