Серьезно обновят камеру и дизайн: появились новые инсайды об iPhone 17 Pro

До официального анонса iPhone 17 Pro и Pro Max осталось около трех месяцев, однако уже сейчас инсайдеры рисуют довольно четкий образ будущих флагманов Apple. Хотя источники пока неофициальные, многие из них имеют хорошую репутацию в среде утечек.

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Поэтому вероятность, что эти изменения войдут в финальную версию устройств, растет с каждой неделей. Эксперты рассказали о новых инсайдах об iPhone 17 Pro.

Одним из самых обсуждаемых изменений станет переход от титана к алюминию как основному материалу корпуса. Если эта информация подтвердится, Apple сделает неожиданный шаг в сторону снижения веса и, возможно, удешевления производства.

Задняя панель будет комбинированной – стекло + металлическое обрамление. Такой подход потенциально упростит теплоотвод, улучшит ремонтопригодность, но в то же время может сказаться на ощущении премиальности, к которому привыкли фанаты Pro-линейки.

Основные изменения коснутся камерного блока. По предварительным данным, модули оставят треугольное расположение, но общий блок станет прямоугольным, похожим на тот, что используют конкуренты из Android-сегмента.

Главное обновление – новый телеобъектив с разрешением 48 Мп вместо привычных 12 Мп. Ожидается поддержка 8K-видеосъемки и возможность одновременной записи с нескольких камер - функция, которая ранее оставалась зарезервированной для монтажа или ProRes-режимов.

Фронтальная камера также получит заметное обновление – 24 Мп и улучшенная работа в условиях низкого освещения. Это изменение будет касаться всей линейки iPhone 17, а не только моделей Pro.

iPhone 17 Pro будет оснащен чипом A19 Pro, изготовленным по третьей итерации 3-нм техпроцесса. Фокус сделан не на "сырой" мощности, а на оптимизации энергопотребления - очевидный акцент на батарею и длительное время работы.

Еще одно ключевое обновление – рост оперативной памяти до 12 ГБ. Последний раз похожий скачок был в модели iPhone 12 Pro, но теперь это продиктовано потребностями Apple Intelligence – новой системы, которая потребует больше ресурсов для обработки ИИ-задач непосредственно на устройстве.

Ожидается, что iPhone 17 Pro Max станет несколько толще, вероятно, из-за увеличенного аккумулятора и новой системы охлаждения. Это подтверждают несколько похожих утечек. В компании могут готовить устройство к более сложным ИИ-вычислениям, видеосъемке в высоком разрешении и более длительной работе без подзарядки.

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