Сериал 'Медленные лошади' продлили сразу на два сезона: что известно

Шпионский сериал "Медленные лошади", каст которого возглавляет обладатель "Оскара" Гарри Олдман, получит сразу два новых сезона. О подготовке пятого было известно раньше, а вот новостью о шестом порадовал сам актер.

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Как пишет издание Screen Rant, Олдман анонсировал шестую часть триллера во время недавнего вручения премии "Золотой глобус". За кулисами церемонии он дал короткое интервью, в котором подтвердил – эпизоды для шестого сезона уже находятся в стадии съемки.

Актер оговорился журналисту, что буквально сразу после торжества вернется на площадку сериала. Интервьюер выразил удивление этими словами Олдмана, ведь о том, что съемки пятого сезона "Медленных лошадей" завершены, было известно ранее. В ответ звезда сериала подтвердил, что этот сезон действительно скоро выйдет на платформе Apple TV+, а команда шоу сейчас находится в стадии работы над шестым.

Ожидается, что новые серии популярного шпионского триллера станут доступны уже в этом году. Когда именно выйдет шестая часть "Медленных лошадей", пока точно неизвестно.

"Медленные лошади" дебютировали на Apple TV+ в 2022 году и сразу стали хитом. Шоу рассказывает о буднях разведслужбы "Слау-хаус", куда попадают потерпевшие неудачу агенты британской MI5. Там они оказываются под руководством деспотического пьяницы Джексона Лэмба (Олдман) и утопают в бумажной работе. Однако приход Ривера Картрайта (Джек Лоуден) оборачивается тем, что "Слау-хаус" втягивается в опасную авантюру.

Основой шоу является серия романов писателя Мика Геррона "Хромые лошади". Сериал получил высокие оценки и от зрителей и критиков. А также завоевал несколько технических наград BAFTA.

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