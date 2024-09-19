Сериал о Гарри Поттере: когда выйдет и каким заявлением удивил киношный Сириус

Осенне-зимний период – лучшее время для просмотра фильмов о Гарри Поттере. Снежный Хогвартс переносит в атмосферу детства и сказки. Фанаты Гарри Поттера с нетерпением ждут выхода первого сезона одноименного сериала. Предстоящий фэнтезийный сериал должен открыть новую страницу в Поттериане. Для детей это прекрасная возможность впервые познакомиться со вселенной, созданной Джоан Роулинг, а для взрослых – возможность вернуться в детство.

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По предварительным данным, сериал будет семь сезонов и станет целой эпохой. Серии будут выходить в течение 10 лет. Директор HBO Кейси Блойс в разговоре с изданием Deadline ошеломил заявлением. Он подтвердил, что сериал выйдет не раньше 2026-2027 года.

Хотя сценарий уже находится в стадии активной разработки, дата премьеры не близка. Только недавно студия объявила о начале кастинга актеров, сыграющих Гарри, Рона и Гермиону. На кастинг приглашаются дети, которым в апреле 2025 года будет 9-11 лет, и которые проживают в Великобритании и Ирландии.

Съемки сериала должны начаться во второй половине 2025 года. Разработчики говорят, что хотят уделить должное внимание декорациям и сценарию, поэтому процесс производства вполне может затянуться.

Кейси Блойс подтвердил, что сериал точно не выйдет на экраны раньше 2026-2027 года, но более точную дату назвать сложно.

"Сериал выйдет в конце 2026-2027 года Сценаристы только начинают писать, поэтому пока рано говорить о дате выхода в эфир", – рассказал Блойс.

Исполнительными продюсерами проекта стали Джоан Роулинг, Нил и Рут Кенли-Леттс. Над сериалом работают сценарист Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод.

На красной дорожке 76-й церемонии премии "Эмми" IndieWire спросил Гарри Олдмэна, исполнителя роли Сириуса Блэка в фильмах Warner Bros, готов ли актер вернуться на съемочную площадку, чтобы сыграть своего героя в будущем сериале. Актер сказал, что никто к нему не обращался, но добавил, что Сириуса в фильмах было недостаточно: "Он [Сириус – ред] появился, а затем прошел сквозь занавес".

"Я бы поспорил, что сериал будет иметь совершенно новый состав. Возможно, через несколько лет я смогу сыграть Дамблдора", – сказал Олдман.

Идею создания сериала по вселенной Поттерианы обсуждали не один год. Зрители были разочарованы тем, что в фильмы не вошли многочисленные отрывки из книг. Некоторые поклонники отмечали, что экранизация не очень точно соответствует художественному миру романов Роулинг.

Создатели сериала пообещали максимально приблизить сериал к сюжету книг. Предварительно Warner Bros Discovery в пресс-релизе сообщали, что в сериале будет новый актерский состав.

И пока фанаты во всем мире выдвигают свои предположения об актерах, которые могли бы стать новым воплощением классических героев, сервис Max показал первый тизер сериала.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что HBO открыл кастинг на главных актеров сериала о Гарри Поттере и писал о предположении, кто может сыграть Рона, Гермиону и Гарри.

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