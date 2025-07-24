Сериал о Гарри Поттере: все подтвержденные актеры и кого до сих пор держат в секрете

Магия вернется на экраны, обещая новое погружение в мир волшебства, знакомый миллионам поклонников по всему миру. После объявления Warner Bros. Discovery о разработке сериала по мотивам книг о Гарри Поттере, фанаты с нетерпением ожидают любых новостей.

Видео дня

Каждый из семи сезонов кинопроизводители обещают адаптировать по одной книге основной франшизы. И вот, наконец, компания приоткрыла завесу и предложила состав актеров на долгожданное воплощение любимой истории, пишет издание TIME.

Со ссылкой на заявление компании в TIME пишут, что "в сериале появятся новые актерские составы, которые возглавят новое поколение фанатов, сериал будет полон фантастических деталей, любимых персонажей и драматических мест, которые фанаты Гарри Поттера любят уже более двадцати пяти лет".

Отмечается, что создатели сериала еще не выбрали актеров на роли:

главного злодея лорда Волдеморта,

сестры Рона и возлюбленной Гарри Джинни Уизли

крестного отца Гарри Сириуса Блэка.

Также окончательно не определились с актером на роль профессора Северуса Снейпа, которого, по слухам, должен был играть британский актер Паапа Эссиеду.

Актеры сериала о Гарри Поттере

Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера

Шотландский детский актер Доминик Маклафлин исполнит роль легендарного Гарри Поттера, которого ранее сыграл Дэниел Рэдклифф в кинофраншизе. Молодой актер уже привлек внимание благодаря будущим ролям в комедийном фильме Sky "Grow" и детском приключенческом сериале BBC "Gifted", которые выйдут в 2025 году.

Арабелла Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер

Роль мудрой и преданной подруги Гарри, Гермионы Грейнджер, которую ранее исполняла Эмма Уотсон, досталась 11-летней британской актрисе Арабелле Стэнтон. Она получила известность благодаря роли Матильды Вормвуд в мюзикле "Матильда" в лондонском Вест-Энде.

Алистер Стаут в роли Рона Уизли

Рыжеволосого лучшего друга Гарри, Рона Уизли, сыграет Алистер Стаут, относительный новичок в мире актерства. По данным The Scotsman, его единственной предыдущей ролью было короткое появление в рекламе картофеля, где он сыграл "сына за ужином".

Джон Литгоу в роли Албуса Дамблдора

Легендарного директора Хогвартса, Албуса Дамблдора, сыграет Джон Литгоу, шестикратный обладатель премии "Эмми", двукратный лауреат "Золотого глобуса" и двукратный номинант на "Оскар".

Джанет МакТир в роли Минервы Макгонегел

Английская актриса Джанет МакТир, обладательница премий "Золотой глобус" и "Тони", а также двукратная номинантка на "Эмми" и "Оскар", сыграет строгую, но справедливую заместительницу директора Хогвартса Минерву МакГонегел.

Ник Фрост в роли Рубеуса Хегрида

Английский комик Ник Фрост, известный по ролям в трилогии Эдгара Райта ("Шон из мертвых", "Горячий пух", "Конец света"), сыграет добросердечного смотрителя Хогвартса Рубеуса Хагрида.

Люк Таллон в роли Квиринуса Квирелла

Звезда театра Люк Таллон исполнит роль профессора Хогвартса Квиринуса Квирелла, которого ранее сыграл Иен Харт в первом фильме о Гарри Поттере.

Пол Уайтхаус в роли Аргуса Филча

Ветеран валлийской комедии Пол Уайтхаус, который ранее сыграл сэра Кадогана в третьем фильме о Гарри Поттере, возвращается в волшебный мир в роли сварливого смотрителя Хогвартса Аргуса Филча. Эту роль в фильмах исполнял Дэвид Брэдли.

Кэтрин Паркинсон в роли Молли Уизли

Мать Рона Уизли, теплую и заботливую Молли Уизли, сыграет Кэтрин Паркинсон, известная по роли в ситкоме "The IT Crowd", за которую получила премию BAFTA. В фильмах эту роль исполняла Джули Уолтерс.

Локс Пратт в роли Драко Мелфоя

Британский детский актер Локс Пратт сыграет Драко Мелфоя, школьного соперника Гарри, которого ранее воплотил Том Фелтон.

Джонни Флинн в роли Луциуса Мелфоя

Южноафриканский актер и музыкант Джонни Флинн сыграет Луциуса Мелфоя, отца Драко, которого ранее исполнял Джейсон Айзекс. Флинн уже известен по ролям в ситкоме "Болезнь любви" и биографическом фильме "Звездная пыль".

Лео Эрли в роли Шеймуса Финнигана

Ирландский новичок Лео Эрли исполнит роль Шеймуса Финнигана, школьного товарища Гарри, которого ранее сыграл Девон Мюррей.

Алессия Леони в роли Парвати Патил

Итальянская детская актриса Алессия Леони, которая ранее не имела актерского опыта, получила роль Парвати Патил после открытого кастинга осенью.

Сиенна Муса в роли Лаванды Браун

Еще одна дебютантка, Сиенна Муса, присоединится к актерскому составу в роли Лаванды Браун, которую в шестом фильме сыграла Джесси Кейв. Муса была выбрана через открытое прослушивание.

Бел Паули в роли Петунии Дурсли

Роль Петунии Дурсли, строгой тети Гарри, которую ранее исполняла Фиона Шоу, досталась Бел Паули.

Дэниел Ригби в роли Вернона Дурсли

Дэниел Ригби, английский актер и комик, получивший премию BAFTA за роль в "Эрик и Эрни", сыграет Вернона Дурсли, мужа Петунии.

Берти Карвел в роли Корнелиуса Фаджа

Британский актер и лауреат премии "Тони" Берти Карвел исполнит роль министра магии Корнелиуса Фаджа, которого ранее сыграл Роберт Харди.

Рори Уилмот в роли Невилла Лонгботтома

Рори Уилмот сыграет Невилла Лонгботтома, одноклассника Гарри, которого ранее воплотил Мэтью Льюис. По данным IMDb, Уилмот имеет опыт работы в сериале "ФБР: Международное" и готов показать рост Невилла от неуверенного ученика до героя.

Амос Китсон в роли Дадли Дурсли

Роль избалованного сына Петунии и Вернона Дадли Дурсли досталась Амосу Китсону.

Луиза Брили в роли мадам Роланды Гуч

Луиза Брили, известная по роли в ситкоме "Такие храбрые девчонки", сыграет Роланду Гуч, тренера по квиддичу в Хогвартсе. В фильмах эту роль исполняла Зои Ванамейкер.

Антон Лессер в роли Гаррика Оливандера

Антон Лессер, известный по ролям в "Игре престолов" и "Короне", сыграет Гаррика Оливандера, мастера волшебных палочек. Ранее эту роль исполнял Джон Герт.

Напомним, OBOZ.UA писал, что телеканал HBO считает лучшим претендентом на роль профессора Северуса Снейпа британского актера Папа Эссиеду. Также узнайте, кто из актеров будет играть роль Драко Малфоя.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.