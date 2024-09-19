Сериал 'Темный ребенок: Отголоски' закрыли после первого сезона: что известно

Сериал "Темный ребенок: Отголоски" имел все шансы стать хитом сезона. Сюжет довольно интересен – он переносит в обозримое будущее, где две генетически идентичные женщины пытаются раскрыть тайну своего появления на свет.

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Стало известно, что научно-фантастическая история не получит продолжения. Сериал был закрыт после первого сезона. Детали рассказало издание Variety.

Сериал транслировался с июня по август на AMC, BBC America и стримери AMC+. Финал сезона, являющийся теперь финалом сериала, вышел в эфир 25 августа.

Главную роль сыграла Кристен Риттер. В целом "Темный ребенок: Отголоски" стал продолжением популярного сериала BBC America "Черная сирота". В актерский состав также вошли Кили Хоуз, Аманда Фикс, Аван Джогиа, Ря Килстедт и Джеймс Хироюки Ляо.

В официальном трейлере отмечается, что история рассказывает о жизни женщин, отправляющихся в увлекательное путешествие, разгадывая тайну своей личности и раскрывая ужасную историю любви и предательства. Риттер женщину с невероятной историей происхождения, пытающейся найти свое место в мире.

Исполнительным продюсером сериала выступила Анна Фишко. Джон Фосетт, соавтор оригинального сериала, являлся вторым исполнительным продюсером и режиссером. К группе разработчиков присоединились Дэвид Фортье, Иван Шниберг, Ник Нантелл, Кэти О'Коннелл Марш и Кэрри Эплярд.

"Отголоски" не смогли повторить успех "Черной сироты", поскольку новый сериал получил лишь 60% одобрения на Rotten Tomatoes. "Черная сирота" с Татьяной Маслани в главной роли, растянулась на пять сезонов. Актриса выиграла премию "Эмми" и была номинирована на "Золотой глобус" за свою игру.

Главной героиней является Сара Манинг, чудом выжившая после ужасной автомобильной аварии. Наблюдая за своими собственными похоронами, она понимает, что ее смерть была сфальсифицирована. Запутавшись в водовороте загадочных событий, Сара оказывается в мире генетических экспериментов, опасных заговоров и страшных последствий научных исследований.

В сериале есть многочисленные второстепенные персонажи, каждый из которых имеет свою уникальную историю и характер. В частности, богатая и капризная Кристалл мечтает о карьере модели, а Касима работает в мире бизнеса. Каждая из них узнает свою генетическую особенность и начинает искать собственное место в этом мире.

Сериал "Темный ребенок: Отголоски" полон напряжения, ярких эмоций и неожиданных сюжетных поворотов.

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