Сезон Водолеев принесет изменения: как он повлияет на Овна, Тельца, Близнецов и Рака

Сезон Водолеев начинается 20 января и продлится до 18 февраля. Астрологи отмечают, что это период перемен и новых осознаний для каждого знака зодиака.

Видео дня

Как эти космические колебания повлияют на Овна, Тельца, Близнецов и Рака, читайте в гороскопе от Ofeminin.

Овен: Время

В жизни Овна приходит время для смелости и интуиции. Если у вас есть вопросы относительно своей цели, сейчас идеальный период для поиска ответа. На этом пути вам поможет ваша интуиция и ведение дневника. Вы обязательно найдете ясность.

Телец:

Тельца ждут романтические сладости. Откройтесь любви и позвольте своим чувствам расцвести. Вы будете полны творческих идей, как провесите время с любимым человеком.

Близнецы

Для Близнецов этот период может принести нестабильность. Чтобы сохранять спокойствие и достичь личных внутренних изменений, следует попробовать практику внимательности, упражнения на релаксацию, побыть наедине со своими мыслями.

Рак

Уверенность Рака в себе возрастет. Сезон Водолея принесет вам силу и авторитет. Вас ожидают вызовы, преодолевая их, вы добьетесь успеха.