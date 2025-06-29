Шацкие озера 2025: сколько стоит отдых и что интересного там можно посмотреть

Шацкие озера – отличный вариант для экономного, экологического и активного отдыха. Это более 30 живописных озер среди лесных массивов на территории национального природного парка. Самое известное, Свитязь, – глубокое, чистое и теплое, с прозрачной водой, мягким песком и ухоженными пляжами.

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Если хотите отдохнуть от шума городов, поплавать в чистой воде, насладиться лесными ягодами и провести дни на природе – Шацкие озера станут отличным выбором. OBOZ.UA рассказывает, как добраться до озер, сколько стоит жилье и какие развлечения доступны туристам.

Как добраться до Шацких озер

Общественным транспортом

Удобнее всего ехать через Луцк или Ковель, откуда курсируют рейсовые автобусы до сел Свитязь, Шацк, или других курортных пунктов.

Луцк – Свитязь: ориентировочно 4 часа в пути, стоимость – от 314 до 350 грн;

Ковель – Свитязь: 2 часа, стоимость – от 180 грн.

Из некоторых областных центров Украины доступны прямые рейсы (средняя цена билета в одну сторону):

Киев – Свитязь: от 1110 грн;

Львов – Свитязь: от 183 грн;

Ровно – Свитязь: от 350 грн;

Тернополь – Свитязь: от 234 грн; Тернополь Свитязь: от 234 грн.

Собственным автомобилем

Оптимальный маршрут – через Ковель, далее по трассе Т0308 в направлении Любомля, оттуда – на Шацк или непосредственно на Свитязь. Дороги в хорошем состоянии, а вдоль дороги работают АЗС, кафе и магазины.

Цены на проживание в 2025 году

Стоимость жилья варьируется в зависимости от комфорта, расстояния до озера, сезона (июль – самый горячий период) и дополнительных услуг.

Комната в частном секторе – от 200 грн с человека.

Двухместный номер на базе отдыха (с общей кухней) – от 1200 грн/сутки.

Апартаменты в коттедже с бассейном – от 2100 грн/сутки за двоих.

Отдельный дом для большой компании или семьи – от 3000 грн/сутки.

Цены на активный отдых

Шацкие озера – это не только пляжный отдых. В 2025 году для туристов доступны активные и экологические развлечения:

Рыбалка (на озерах Люцимер, Песочное, Перемут и др.);

прокат велосипедов – от 100 грн/час;

байдарки, лодки, катамараны – от 150 грн/час;

дайвинг и подводная экскурсия на озере Свитязь;

прогулки по Шацкому национальному парку – с гидом или самостоятельно.

Экскурсионные маршруты:

Люцимер – Большое Черное – Лука – Свитязь;

Шацк – озеро Пулемецкое – с. Пульмо;

Биосферная тропа "Лес и вода".

Самые интересные озера Шацкого национального парка

Озеро Свитязь

Самое большое и глубокое пресноводное озеро Украины (до 58,4 м), площадью более 2700 га. Вода очень чистая и прозрачная, содержит природный глицерин и серебро, поэтому приятна для купания. Мелкое побережье безопасное для детей. Имеет живописный остров популярный для водных экскурсий.

Ближайшие села: Свитязь, Пульмо.

Озеро Песочное

Второе по популярности. Средняя глубина – 7 м, максимальная – 16 м. Озеро имеет пологий берег, чистую воду, окружено сосновым лесом. В воде – те же мягкие минералы, что и в Свитязе. На озере обустроен "мост влюбленных".

Ближайшие села: Гаевка, Мельники.

Озеро Черное Большое

Это атмосферное озеро с легендами. Популярное среди рыбаков – здесь водится сом, щука, карп, лещ и другая рыба. По преданию, на его дне находится затопленный замок.

Ближайшие села: Шацк.

Озеро Пулемецкое

Окруженное лесами и тишиной, это идеальное место для уединения. На берегу – смотровая башня, с которой открывается панорама озера. Это место имеет историческое прошлое, когда-то здесь действовали партизанские отряды.

Ближайшие села: Пулемец, Залесье, Пульмо.

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