Шацкие озера 2025: сколько стоит отдых и что интересного там можно посмотреть
Шацкие озера – отличный вариант для экономного, экологического и активного отдыха. Это более 30 живописных озер среди лесных массивов на территории национального природного парка. Самое известное, Свитязь, – глубокое, чистое и теплое, с прозрачной водой, мягким песком и ухоженными пляжами.
Если хотите отдохнуть от шума городов, поплавать в чистой воде, насладиться лесными ягодами и провести дни на природе – Шацкие озера станут отличным выбором. OBOZ.UA рассказывает, как добраться до озер, сколько стоит жилье и какие развлечения доступны туристам.
Как добраться до Шацких озер
Общественным транспортом
Удобнее всего ехать через Луцк или Ковель, откуда курсируют рейсовые автобусы до сел Свитязь, Шацк, или других курортных пунктов.
- Луцк – Свитязь: ориентировочно 4 часа в пути, стоимость – от 314 до 350 грн;
- Ковель – Свитязь: 2 часа, стоимость – от 180 грн.
Из некоторых областных центров Украины доступны прямые рейсы (средняя цена билета в одну сторону):
- Киев – Свитязь: от 1110 грн;
- Львов – Свитязь: от 183 грн;
- Ровно – Свитязь: от 350 грн;
- Тернополь – Свитязь: от 234 грн; Тернополь Свитязь: от 234 грн.
Собственным автомобилем
Оптимальный маршрут – через Ковель, далее по трассе Т0308 в направлении Любомля, оттуда – на Шацк или непосредственно на Свитязь. Дороги в хорошем состоянии, а вдоль дороги работают АЗС, кафе и магазины.
Цены на проживание в 2025 году
Стоимость жилья варьируется в зависимости от комфорта, расстояния до озера, сезона (июль – самый горячий период) и дополнительных услуг.
- Комната в частном секторе – от 200 грн с человека.
- Двухместный номер на базе отдыха (с общей кухней) – от 1200 грн/сутки.
- Апартаменты в коттедже с бассейном – от 2100 грн/сутки за двоих.
- Отдельный дом для большой компании или семьи – от 3000 грн/сутки.
Цены на активный отдых
Шацкие озера – это не только пляжный отдых. В 2025 году для туристов доступны активные и экологические развлечения:
- Рыбалка (на озерах Люцимер, Песочное, Перемут и др.);
- прокат велосипедов – от 100 грн/час;
- байдарки, лодки, катамараны – от 150 грн/час;
- дайвинг и подводная экскурсия на озере Свитязь;
- прогулки по Шацкому национальному парку – с гидом или самостоятельно.
Экскурсионные маршруты:
- Люцимер – Большое Черное – Лука – Свитязь;
- Шацк – озеро Пулемецкое – с. Пульмо;
- Биосферная тропа "Лес и вода".
Самые интересные озера Шацкого национального парка
Озеро Свитязь
Самое большое и глубокое пресноводное озеро Украины (до 58,4 м), площадью более 2700 га. Вода очень чистая и прозрачная, содержит природный глицерин и серебро, поэтому приятна для купания. Мелкое побережье безопасное для детей. Имеет живописный остров популярный для водных экскурсий.
Ближайшие села: Свитязь, Пульмо.
Озеро Песочное
Второе по популярности. Средняя глубина – 7 м, максимальная – 16 м. Озеро имеет пологий берег, чистую воду, окружено сосновым лесом. В воде – те же мягкие минералы, что и в Свитязе. На озере обустроен "мост влюбленных".
Ближайшие села: Гаевка, Мельники.
Озеро Черное Большое
Это атмосферное озеро с легендами. Популярное среди рыбаков – здесь водится сом, щука, карп, лещ и другая рыба. По преданию, на его дне находится затопленный замок.
Ближайшие села: Шацк.
Озеро Пулемецкое
Окруженное лесами и тишиной, это идеальное место для уединения. На берегу – смотровая башня, с которой открывается панорама озера. Это место имеет историческое прошлое, когда-то здесь действовали партизанские отряды.
Ближайшие села: Пулемец, Залесье, Пульмо.
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