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Шоколадный десерт без выпечки, муки, сахара и теста: понравится всем
Десерты – это не всегда сахар, мука и тесто. Отличной альтернативой могут быть для основы лаваш, а также тесто фило, а еще фрукты. А сахар заменит шоколад, какао, мед, стевия.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого десерта из груши, с черным шоколадом.
Ингредиенты:
- Черный шоколад 80 г
- Груша 300 г(очищенной и нарезанной)
- Ваниль к груше
- Какао для подачи
Способ приготовления:
1. Груши очистите от кожуры и сердцевинки, нарежьте кубиками. Положите в емкость (можно добавить ваниль). Отправить в духовку при 200 градусах под фольгой до готовности.
2. После положите грушу в блендер туда же добавьте растопленный шоколад и перебейте.
3. Выложите в форму, поставьте в холодильник до загущения. Масса охлаждается очень быстро.
Нарежьте и можно есть!
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