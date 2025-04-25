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Шоколадный десерт без выпечки, муки, сахара и теста: понравится всем

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
405
Шоколадный десерт без выпечки, муки, сахара и теста: понравится всем

Десерты – это не всегда сахар, мука и тесто. Отличной альтернативой могут быть для основы лаваш, а также тесто фило, а еще фрукты. А сахар заменит шоколад, какао, мед, стевия.

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Вкусный шоколадный десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого десерта из груши, с черным шоколадом.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • Черный шоколад 80 г
  • Груша 300 г(очищенной и нарезанной)
  • Ваниль к груше
  • Какао для подачи

Способ приготовления:

1. Груши очистите от кожуры и сердцевинки, нарежьте кубиками. Положите в емкость (можно добавить ваниль). Отправить в духовку при 200 градусах под фольгой до готовности.

Груши для десерта

2. После положите грушу в блендер туда же добавьте растопленный шоколад и перебейте.

Шоколад с грушей

3. Выложите в форму, поставьте в холодильник до загущения. Масса охлаждается очень быстро.

Основа для десерта

Нарежьте и можно есть!

Готовый десерт

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