'Шрек 5' перенесли: названа новая дата премьеры

Долгожданное продолжение франшизы "Шрек" перенесли на полгода. Зрители ждали премьеру пятой части летом 2026 года, однако Universal Pictures и DreamWorks Animation оттянули выход анимации на конец года.

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Причину такого решения не назвали, пишет Deadline. Ранее утверждалось, что продолжение приурочат к 25-летию выхода первой части, которая увидела свет 1 ноября 2001 года и дала старт одной из любимых мультипликационных историй нескольких поколений.

Новая дата премьеры назначена на среду, 23 декабря 2026 года. В то же время студия сообщила, что переносит "Миньонов 3" от Illumination с 30 июня 2027 года на прежнюю дату – июль 2026 года.

Возможно, именно это и послужило причиной, почему "Шрек 5" решили отложить. Две ожидаемые премьеры могли бы "украсть" успех друг у друга.

Напомним, пятую часть "Шрека" фанатам пришлось ждать 15 лет, с тех пор как в 2010 на экраны вышел заключительный, четвертый фильм, логически закончивший историю людоеда и его семьи. Однако в 2020-м студия заговорила о еще одной ленте.

Уже известно, что Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диаз вернутся к озвучиванию Шрека, Осла и Фионы соответственно. Четыре предыдущих фильма собрали более 2,9 миллиарда долларов по всему миру, и положили начало разным сериалам, любительским видео и играм во вселенной Шрека.

История повествует об отшельнике-людоеде, который жил в домике на болоте и не осознавал своего одиночества, пока не встретил верных друзей – Оста и Кота в сапогах – а также любовь в лице проклятой принцессы.

Вторая и третья часть рассказывают, как новоиспеченных супругов приняли в королевстве, а заключительная лента учит главного героя ценить свою семью и не грустить по потерянному спокойствию.

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