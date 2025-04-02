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"Шуба" по-новому на Пасху: что добавить в салат для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
315
'Шуба' по-новому на Пасху: что добавить в салат для оригинального вкуса

Салат "Шуба" – один из самых простых и вкусных домашних салатов из сельди и свеклы. Для оригинального вкуса добавьте кислое яблоко, тертые вареные яйца, плавленный сыр.

Видео дня
Домашняя "Шуба"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней "Шубы", с кислым яблоком.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Лук (маринованный)
  • Сельдь (филе)
  • Картофель
  • Морковь
  • Яблоко кисло-сладкое
  • Свекла
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Овощи отварите, почистите и натрите.

Овощи для салата

2. Лук замаринуйте, яблоко натрите и кубиком сельдь.

Сельдь для блюда

3. Соберите салат слоями, каждый смажьте майонезом.

Приготовление салата

Поставьте салат в холодильник!

Готовая "Шуба"

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