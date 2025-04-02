'Шуба' по-новому на Пасху: что добавить в салат для оригинального вкуса

Салат "Шуба" – один из самых простых и вкусных домашних салатов из сельди и свеклы. Для оригинального вкуса добавьте кислое яблоко, тертые вареные яйца, плавленный сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней "Шубы", с кислым яблоком.

Ингредиенты:

Лук (маринованный)

Сельдь (филе)

Картофель

Морковь

Яблоко кисло-сладкое

Свекла

Майонез

Способ приготовления:

1. Овощи отварите, почистите и натрите.

2. Лук замаринуйте, яблоко натрите и кубиком сельдь.

3. Соберите салат слоями, каждый смажьте майонезом.

Поставьте салат в холодильник!

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