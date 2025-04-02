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"Шуба" по-новому на Пасху: что добавить в салат для оригинального вкуса
Салат "Шуба" – один из самых простых и вкусных домашних салатов из сельди и свеклы. Для оригинального вкуса добавьте кислое яблоко, тертые вареные яйца, плавленный сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней "Шубы", с кислым яблоком.
Ингредиенты:
- Лук (маринованный)
- Сельдь (филе)
- Картофель
- Морковь
- Яблоко кисло-сладкое
- Свекла
- Майонез
Способ приготовления:
1. Овощи отварите, почистите и натрите.
2. Лук замаринуйте, яблоко натрите и кубиком сельдь.
3. Соберите салат слоями, каждый смажьте майонезом.
Поставьте салат в холодильник!
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