Сидни Суини в главной роли: у Warner Bros. хотят экранизировать пост на Reddit

Студия Warner Bros. анонсировала съемки нового фильма, основанного на популярном посте с Reddit, набравшим огромную популярность среди пользователей. История была опубликована на сабредите r/nosleep, известном своими жуткими повествованиями от первого лица.

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В фильме говорится о девушке, которая притворяется пропавшим ребенком, чтобы украсть деньги у ее семьи, что делает сюжет максимально интригующим и напряженным.

Главную роль в фильме сыграет Сидни Суини, звезда сериалов "Белый лотос" и "Эйфория". Суини также выступит в качестве продюсера, который становится все более популярным среди актеров, активно участвующих в производстве проектов, где они снимаются.

Фильм, получивший рабочее название "Я притворилась пропавшей девушкой", адаптирует крипипасту (жуткая история), написанную Джо Коута, а сценарий к нему создаст Эрик Рот, известный своей работой над "Дюной" и "Форестом Гампом".

Основная сюжетная линия фильма вращается вокруг уличной мошенницы, пытающейся украсть деньги, выдавая себя за давно пропавшую девушку. Однако ее план не оправдывается, и вскоре она осознает, что допустила роковую ошибку. Эта история сочетает в себе элементы психологического триллера и криминальной драмы, что добавляет интригу и напряженность к сюжетному развитию.

Проект получил широкий интерес, ведь он базируется на реальном материале с Reddit, который уже популярен среди интернет-пользователей. Суини отметила, что ее участие в фильме и роль продюсера являются важными шагами в ее карьере. Она также отметила, что этот фильм является отличным примером того, как интернет-культура может вдохновлять большие киностудии на создание оригинальных проектов, пишет Deadline Hollywood.

Известно, что проект будет также участвовать таких продюсеров, как Рой Ли и Стивен Шнайдер, а также Тревор Энгельсон и Аарон Фолбе из Underground.

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