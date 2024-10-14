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Скарлетт Йоханссон показала самую недооцененную обувь осени: как ее стилизовать

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
2,8 т.
Скарлетт Йоханссон показала самую недооцененную обувь осени: как ее стилизовать

Когда уж слишком холодно для сандалий, но еще не пришло время для теплых сапог, у нас остается не так много вариантов обуви. Конечно, первыми по популярности являются кроссовки, но в этом сезоне стилисты настоятельно рекомендуют обратить внимание на лоферы.

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Именно их выбрала для выхода на вечеринку шоу Saturday Night Live в Нью-Йорке актриса Скарлетт Йоханссон. Она выбрала довольно грубую модель каштанового цвета, но соединила ее с легким романтическим платьем-комбинацией с цветочным принтом и бежевым удлиненным жакетом.

Скарлетт Йоханссон показала самую недооцененную обувь осени: как ее стилизовать

Вдобавок звезда подхватила основной тренд сезона. Осенью 2024 года стилисты советуют носить лоферы с выразительными носками. Йоханссон выбрала полупрозрачный вариант, который не сильно бросался в глаза на голых ногах.

Скарлетт Йоханссон показала самую недооцененную обувь осени: как ее стилизовать

Как носить лоферы осенью 2024 года

Однако фэшн-эксперты советуют не стесняться. Лоферы они рекомендуют носить с трикотажными носками базового цвета – прежде всего белыми и черными. При этом не стоит ограничивать их длину, например, такая пара может выглядеть прекрасно с капроновыми подколенками. Или собранными в гармошку тонкими белыми гольфами.

Скарлетт Йоханссон показала самую недооцененную обувь осени: как ее стилизовать

Впрочем, если вам не нравится этот тренд, вы вполне можете надеть под лоферы совершенно незаметные следы. Тенденция носить обувь словно на босу ногу, никуда не девается. Но в таком случае проверьте заранее новую пару, чтобы убедиться, что она вам нигде не натирает.

Скарлетт Йоханссон показала самую недооцененную обувь осени: как ее стилизовать

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 самых трендовых моделях обуви осенью 2024 года. Конечно, лоферы вошли в этот список.

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