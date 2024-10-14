Скарлетт Йоханссон показала самую недооцененную обувь осени: как ее стилизовать

Когда уж слишком холодно для сандалий, но еще не пришло время для теплых сапог, у нас остается не так много вариантов обуви. Конечно, первыми по популярности являются кроссовки, но в этом сезоне стилисты настоятельно рекомендуют обратить внимание на лоферы.

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Именно их выбрала для выхода на вечеринку шоу Saturday Night Live в Нью-Йорке актриса Скарлетт Йоханссон. Она выбрала довольно грубую модель каштанового цвета, но соединила ее с легким романтическим платьем-комбинацией с цветочным принтом и бежевым удлиненным жакетом.

Вдобавок звезда подхватила основной тренд сезона. Осенью 2024 года стилисты советуют носить лоферы с выразительными носками. Йоханссон выбрала полупрозрачный вариант, который не сильно бросался в глаза на голых ногах.

Как носить лоферы осенью 2024 года

Однако фэшн-эксперты советуют не стесняться. Лоферы они рекомендуют носить с трикотажными носками базового цвета – прежде всего белыми и черными. При этом не стоит ограничивать их длину, например, такая пара может выглядеть прекрасно с капроновыми подколенками. Или собранными в гармошку тонкими белыми гольфами.

Впрочем, если вам не нравится этот тренд, вы вполне можете надеть под лоферы совершенно незаметные следы. Тенденция носить обувь словно на босу ногу, никуда не девается. Но в таком случае проверьте заранее новую пару, чтобы убедиться, что она вам нигде не натирает.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 самых трендовых моделях обуви осенью 2024 года. Конечно, лоферы вошли в этот список.

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