Сказка в сердце Европы: городок в Хорватии предлагает доступный отдых мечты

Хорватия в последние годы приобретает все большую популярность среди туристов – поток гостей в страну регулярно растет. Однако здесь все еще можно провести отпуск уютно и спокойно.

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Как пишет издание Mirror, отправляющимся на отдых в Хорватию стоит обратить внимание на остров Брач, расположенный в Адриатическом море между Сплитом и островом Хвар. Особенно на городок Пучища на его северном побережье. Этот традиционный городок радует относительно низкими ценами, а еще его называют одним из самых красивых поселений в Европе.

Город славится своими домами, построенными из местного мрамора. Кстати, камень, добытый именно здесь, использовали для постройки Белого дома в столице США Вашингтоне. Камень уже давно является важной частью культуры и истории города. На острове есть несколько исторических карьеров, некоторые из них датируются римскими временами.

Традиционно самые большие и богатые дома в Пучище строили на набережной. И чем дальше вы от нее, тем меньше становятся сооружения. На острове также есть несколько удивительных археологических памятников, включая алтарь Юпитера и римскую надгробную стелу.

Посмотреть на что есть в пределах города. Некоторые из достопримечательностей были созданы в глубокую древность, а некоторые являются творением современных мастеров, которые учатся работе с камнем именно здесь. К примеру, башня Аквила, является одной из тринадцати башен, построенных для защиты города. Сейчас именно ее силуэт украшает герб Пучищи.

Эксперты по туризму советуют обязательно посетить один из семи фортов, построенных каменщиками вручную, которые сохранились на острове. А в городе обязательно надо полюбоваться прекрасной гаванью, окруженной крутыми холмами. Вода в ней кристально чистая – идеально подходит для купания и катания на лодке.

Еще одной достопримечательностью является церковь святого Иеронима. От нее открывается фантастический вид на окраины, и это хорошее место, чтобы полюбоваться панорамным видом на город и море. На холме острова также растут оливковые рощи и прочая средиземноморская флора, что делает его идеальным местом для пеших прогулок.

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