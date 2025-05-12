Сказка за небольшие деньги: куда поехать в незабываемый отпуск в Италии

Италия с ее Колизеем, Венецией и Пизанской башней – безусловно, одно из самых популярных направлений среди туристов. Но за культовыми изображениями из Instagram часто скрывается совсем другая реальность: очереди с утра, цены от $200 за ночь и переполненные локации, где сложно почувствовать аутентичность.

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Если вы хотите уюта и низких цен, стоит обратить внимание на четыре сицилийских городка в долине Валь-ди-Ното на юге острова. Детали рассказало издание Travel Off Path.

Рагуза

Рагуза разделена на две части – историческую и более новую Рагузу Супериоре. Этот город расположен на высоком холме, с которого открывается вид на долину и окружающие деревни. Каменные улочки, церкви, площадки с террасами, мост через глубокий овраг – все здесь дышит атмосферой Сицилии без туристического шума.

Средние цены:

Паста alla norma – $9-12;

Джелато – $2,50-3,50;

Отель в центре – от $53;

Комфортный номер с видом – от $78.

Модика

Город буквально врастает в склоны: дома лестницами поднимаются к собору Сан-Джорджо, с его солнечными часами и панорамой долины. Но главная гордость Модики – шоколад, который производят по старинной ацтекской технологии холодного прессования.

Средние цены:

Шоколад Bonajuto – $5;

Аранчини – $2,50;

Ужин из местных блюд – $12-18.

Шикли

Менее известный, расположенный в самой долине, Шикли поражает гармонией: исторический центр, каменные храмы, известняковые скалы, нормандский замок – все компактное, спокойное и настоящее. Место для тех, кто устал от туристической суеты.

Средние цены:

Полноценный ужин с вином – от $20;

Пиадина в пекарне – $3,39;

Гостевой дом Casa di Hilde – $76;

Вилла у моря – от $96.

Ното

Ното – столица сицилийского барокко, настоящий "каменный сад", где каждое здание – шедевр. Кафедральный собор, Палаццо Николачи, лабиринты улочек дарят уникальную атмосферу.

Средние цены:

Траттория в центре – $15-25;

Кусок пиццы – $2,50;

Трехместный номер в старом городе – $87-101;

Grand Hotel Sofia – от $215 за ночь.

Поэтому Италия – это не только открыточные пейзажи, но и неприметные на карте города, где сохранилась душа страны. Рагуза, Модика, Шикли и Ното – шанс увидеть Сицилию изнутри: без искусственного блеска, но с барочной архитектурой, щедрой едой и ценами, которые еще не "испорчены" глобальным туризмом.

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