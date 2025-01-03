Сказочную деревню в Португалии назвали одной из самых красивых в мире

Португалия славится своими прекрасными пейзажами, в которых сочетаются горный рельеф с атлантическим побережьем. И страну называют одним из самых удачных направлений для отпуска в 2025 году

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Однако эксперты по путешествиям советуют выбирать для туристической поездки в Португалию менее известные направления. Конечно, Лиссабон предлагает много развлечений и интересные культурные мероприятия, но в самом сердце страны можно найти скрытую жемчужину, которая подарит вам не меньше впечатлений. Как пишет издание Express, речь идет о деревне Каштелу-Нову, входящей в муниципалитет Фундан.

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) назвала это волшебное место одним из лучших туристических сел мира. Основанный 800 лет назад, Каштелу-Нову демонстрирует богатую историю и наследие Португалии.

Отличие село получило за свою преданность практикам устойчивости, расширение возможностей местного сообщества и исключительную безопасность посетителей. Здесь можно насладиться красивой природой и богатой культурой. А еще Каштел-Нову хвалят за полное отсутствие выбросов углерода.

Туристы стекаются сюда, чтобы увидеть археологическую достопримечательность села – римские бани Кинта-ду-Эрведал. UNWTO так пишет об этом месте: "Древнейшее упоминание о Каштелу-Нову, которое тогда называлось Алпреада, датируется примерно 1202 годом нашей эры. Чтобы защитить свое королевство от любых потенциальных угроз, король Диниш перестроил сельский замок, приняв типичные готические черты и заказав несколько построек в средневековом стиле".

От местной железнодорожной станции туристов перевозят пять электромобилей. Гости села могут наслаждаться удивительными видами гор Гардуна, которые возвышаются в самом сердце региона Бейра-Байша.

Туристы, желающие изучить богатую историю села, могут узнать, как здесь давно собирали и давили виноград, и полюбоваться величественными усадьбами. Те, кто ищет активных приключений, могут пройти так называемым маршрутом Мельника, чтобы увидеть ветряные мельницы – отзвук прошлого села.

Поездка из Лиссабона займет у посетителей около трех с половиной часов в поезде или, если хочется быстрее, два с половиной часа машиной. Каштелу-Нову расположен недалеко от Коимбры, прекрасного прибрежного города, известного своим средневековым центром. Это живописное село можно посетить в рамках однодневной поездки, а можно остановиться здесь и подольше.

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