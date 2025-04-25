Сколько должны спать собаки: вы будете удивлены ответом ветеринара

Многие люди обращаются к социальным сетям в поисках информации и указаний по уходу за домашними животными, а некоторым интересно понять, являются ли нормальные затеи, которые устраивают их собаки.

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Британский ветеринар Бен, у которого сотни подписчиков, вынес вердикт относительно того, сколько ваша собака должна спать каждый день. Об этом он рассказал в своем видео в TikTok.

"Сколько среднестатистическая собака должна спать каждый день? Легко предположить, что восьми часов может быть достаточно - так же, как и нам, людям, - но на самом деле собакам нужно больше 12-14 часов", - сказал он.

Некоторым четырехлапым и вообще нужно 18 часов сна – гигантским породам, щенкам, очень активным собакам.

"Собаки ведут дневной образ жизни, как и мы, что означает, что они спят преимущественно ночью, но в отличие от нас они классифицируются как многофазные спящие, что означает, что они имеют несколько приступов сна в течение дня", – рассказал Бен.

Ветеринар продолжил: "Это не лень и не скука, это просто нормальный собачий сон. Проблема в том, что многие собаки просто не высыпаются днем".

Бен объяснил, что, как и у людей, отсутствие достаточного количества сна повлияет на поведение собаки и ее самочувствие. Это может привести к тому, что они легче устают и раздражены.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, можно ли собакам есть куличи.

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