Сколько времени можно хранить мясо в морозилке: не стоит нарушать этот срок

Морозильная камера – незаменимый помощник на кухне, особенно когда нужно сохранить мясо на длительное время. Но даже при низких температурах существуют четкие сроки, после которых продукт теряет свои вкусовые качества и может стать опасным для потребления. Знание этих сроков поможет избежать пищевых отравлений и сохранить качество блюд.

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Редакция FoodOboz расскажет, сколько времени можно хранить мясо в морозилке. Все зависит от вида продукта.

Срок хранения мяса в морозильной камере

Продолжительность хранения мяса зависит от его вида, размера куска и температурного режима морозильной камеры

Говядина

Большие куски (стейки, жаркое): до 12 месяцев при температуре -18°C

Фарш: до 4 месяцев

Свинина

Крупные куски: до 8 месяцев

Фарш: до 4 месяцев

Курица

Целая тушка: до 12 месяцев

Части (грудка, бедра): до 9 месяцев

Рыба

Жирная рыба (лосось, скумбрия): до 2 месяцев

Нежирная рыба (треска, хек): до 6 месяцев

При температуре -24°C сроки хранения могут быть несколько дольше, но стоит ориентироваться на указанные пределы для сохранения качества продукта.

Советы по правильному хранению

Используйте герметичные пакеты или контейнеры для предотвращения образования кристаллов льда и проникновения воздуха.

для предотвращения образования кристаллов льда и проникновения воздуха. Маркировка: обозначайте дату замораживания, чтобы легко отслеживать сроки хранения.

обозначайте дату замораживания, чтобы легко отслеживать сроки хранения. Температура: поддерживайте стабильную температуру -18°C или ниже.

поддерживайте стабильную температуру -18°C или ниже. Разморозка: размораживайте мясо в холодильнике или микроволновой печи. Повторное замораживание не рекомендуется.

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