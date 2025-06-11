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Сколько яиц добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и не распадались: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Сколько яиц добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и не распадались: делимся рецептом

Домашние котлеты очень часто распадаются и получатся не сочными, кулинары советуют их готовить с сухарями, но без муки, а также добавив всего одно яйцо. Такой фарш не будет жидким, и котлеты не будут распадаться.

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Что добавить в фарш для котлет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних котлет из куриного фарша, с крем-сыром и сухарями.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

Для фарша:

  • Фарш – 600 г (куриный, индюшачий или свино-говяжий)
  • Яйцо – 1 шт
  • Крем сыр – 150 г
  • Панировочные сухари – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Итальянские травы – 2 ч.л.
  • Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

  • Масло – 60 г
  • Мука – 1 ст.л (без горки)
  • Сливки 33% – 150 мл
  • Вода/ бульон – 250
  • Соевый соус – 60 мл
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Петрушка

Способ приготовления:

1. Соединить мясной фарш со всеми ингредиентами для фарша и тщательно вымешать. Добавить крем-сыр и еще раз хорошо вымесить, масса будет нежная и немного липкая.

Фарш для котлет

2. Смазать руки маслом и сформировать небольшие котлетки.

Как правильно готовить котлеты

3. Обжарить котлетки на растительном масле до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Затем выложить их на тарелку.

Жареные котлеты

4. В той же сковороде растопить сливочное масло, добавить муку, быстро размешать, влить бульон, сливки, горчицу и соевый соус. Посолить и поперчить. Довести до легкого загустения. Вернуть котлетки в сковороду с соусом, накрыть крышкой и томить на слабом огне 7-10 минут.

Соус для котлет

Перед подачей посыпать свежей зеленью. Подавать с картофельным пюре, рисом или пастой!

Готовые котлеты

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