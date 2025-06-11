Сколько яиц добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и не распадались: делимся рецептом

Домашние котлеты очень часто распадаются и получатся не сочными, кулинары советуют их готовить с сухарями, но без муки, а также добавив всего одно яйцо. Такой фарш не будет жидким, и котлеты не будут распадаться.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних котлет из куриного фарша, с крем-сыром и сухарями.

Ингредиенты:

Для фарша:

Фарш – 600 г (куриный, индюшачий или свино-говяжий)

Яйцо – 1 шт

Крем сыр – 150 г

Панировочные сухари – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Итальянские травы – 2 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

Масло – 60 г

Мука – 1 ст.л (без горки)

Сливки 33% – 150 мл

Вода/ бульон – 250

Соевый соус – 60 мл

Горчица – 1 ст.л.

Петрушка

Способ приготовления:

1. Соединить мясной фарш со всеми ингредиентами для фарша и тщательно вымешать. Добавить крем-сыр и еще раз хорошо вымесить, масса будет нежная и немного липкая.

2. Смазать руки маслом и сформировать небольшие котлетки.

3. Обжарить котлетки на растительном масле до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Затем выложить их на тарелку.

4. В той же сковороде растопить сливочное масло, добавить муку, быстро размешать, влить бульон, сливки, горчицу и соевый соус. Посолить и поперчить. Довести до легкого загустения. Вернуть котлетки в сковороду с соусом, накрыть крышкой и томить на слабом огне 7-10 минут.

Перед подачей посыпать свежей зеленью. Подавать с картофельным пюре, рисом или пастой!

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