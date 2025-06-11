Сколько яиц добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и не распадались: делимся рецептом
Домашние котлеты очень часто распадаются и получатся не сочными, кулинары советуют их готовить с сухарями, но без муки, а также добавив всего одно яйцо. Такой фарш не будет жидким, и котлеты не будут распадаться.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних котлет из куриного фарша, с крем-сыром и сухарями.
Ингредиенты:
Для фарша:
- Фарш – 600 г (куриный, индюшачий или свино-говяжий)
- Яйцо – 1 шт
- Крем сыр – 150 г
- Панировочные сухари – 2 ст.л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Итальянские травы – 2 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
Для соуса:
- Масло – 60 г
- Мука – 1 ст.л (без горки)
- Сливки 33% – 150 мл
- Вода/ бульон – 250
- Соевый соус – 60 мл
- Горчица – 1 ст.л.
- Петрушка
Способ приготовления:
1. Соединить мясной фарш со всеми ингредиентами для фарша и тщательно вымешать. Добавить крем-сыр и еще раз хорошо вымесить, масса будет нежная и немного липкая.
2. Смазать руки маслом и сформировать небольшие котлетки.
3. Обжарить котлетки на растительном масле до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Затем выложить их на тарелку.
4. В той же сковороде растопить сливочное масло, добавить муку, быстро размешать, влить бульон, сливки, горчицу и соевый соус. Посолить и поперчить. Довести до легкого загустения. Вернуть котлетки в сковороду с соусом, накрыть крышкой и томить на слабом огне 7-10 минут.
Перед подачей посыпать свежей зеленью. Подавать с картофельным пюре, рисом или пастой!
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