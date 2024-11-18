Скрытая жемчужина: названа идеальная страна в Европе для зимнего отдыха

Хорватия является одним из лучших вариантов для летнего отпуска – чистые пляжи, прекрасные пейзажи, невероятная архитектура, теплый климат. Мало кто рассматривает эту страну как направление для зимнего туризма – а зря.

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В то время как такие известные города, например Дубровник и Сплит, продолжают привлекать толпы любителей пляжного отдыха, есть также менее исследованные регионы, предлагающие уникальный шарм и живописную красоту зимой. Чтобы обнаружить эти скрытые жемчужины, эксперты VIP Holiday Bookers провели подробное исследование.

Анализ учитывал такие факторы как количество местного населения, популярность в социальных сетях и общая туристическая привлекательность.

Результаты определили направления, не слишком популярные среди путешественников, но предлагают невероятный местный колорит и станут лучшим вариантом для зимнего отдыха.

На первом месте оказался малоизвестный город-крепость Мотовун, расположенный на вершине холма на полуострове Истрия в 30 км от побережья Адриатического моря и окруженный потрясающими виноградниками и долинами. У подножия холма протекает река Мирна.

Город является прекрасно сохранившимся примером средневековой архитектуры с узкими мощеными улочками, каменными зданиями и укрепленной городской стеной. Старый город – уникальное сочетание готического и ренессансного стилей.

Городские ворота с давних времен служат входом в Мотовун. Центральная дорога ведет на рыночную площадь, где расположена церковь Святого Стефана.

Невероятной аутентичной достопримечательностью является лестница, ведущая от подножия холма к главной площади города.

Благодаря своему расположению на вершине холма с города открывается потрясающий вид на окружающую долину и холмы Истрии, особенно красивые весной и осенью, когда ландшафт наполнен яркими красками.

Любителям природы стоит исследовать Мотовунский лес – единственный оставшийся неприкосновенным пойменный лес Средиземноморья.

Местность вокруг Мотовуна также известна своим виноделием, особенно региональным вином Терана. Здесь, как и во Франции, есть традиция охоты на трюфели – обученных собак используют для поиска этих ценных грибов в окрестных лесах.

Рецензенты на Tripadvisor пишут, что Мотовун выглядит как съемочная площадка исторического фильма.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об идеальном городе для зимнего отдыха в Европе.

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