Скучать не придется: 5 фильмов Netflix с самыми неожиданными поворотами сюжета

Здесь все не так, как кажется, и даже если вы готовы к неожиданностям, то все равно будете удивлены неожиданным поворотом событий. В этой статье OBOZ. UA представляет 5 картин Netflix, с самыми оригинальными развязками сюжетов.

Видео дня

Олдбой (2003) реж. Пак Чхан-ук

Это история о человеке по имени О Де-су, которого похитили и изолировали от общества на пятнадцать лет. Все, что он помнил, — как друг пытался отвести его домой, а потом О Де-су очнулся в незнакомой квартире без окон, в полном одиночестве. С этого времени его единственной целью стала месть своему тюремщику.

Однажды О Де-су без объяснений освобождают, и с этого момента он начинает воплощать свой план в жизнь.

"Достать ножи: Стеклянная луковица" (2022 г) реж.Райан Джонсон

Частный детектив Бенуа Блан получает коробку с головоломкой, в которой содержится приглашение посетить вечеринку, посвященную раскрытию таинственного убийства.

Как только Бенуа попадает на остров, принадлежащий миллиардеру Майлзу Брону, он оказывается в очень странной компании. А изучая обстоятельства преступления, детектив выясняет, что вечеринка, лишь повод для совершения жестокого убийства.

"Апостол" (2018 г) реж. Гарет Эванс

Действие фильма происходят в начале XX века. Представители религиозной секты похищает молодую девушку с целью выкупа. В это время в город возвращается её брат Томас, которого все считали погибшим.

Пытаясь спасти сестру, молодой человек оказывается на отдаленном от цивилизации острове, который похитители считают своим домом. Здесь царит нищета, а люди настолько отчаялись, что готовы доверить свою судьбу "Пророку", утверждающему, что им поможете только жертвоприношение...

"Совершенство" (2019 г.) реж.Ричард Шепард

Несколько лет назад начинающая виолончелистка Шарлотта подавала огромные надежды, но у её матери случился инсульт и девушке пришлось бросить учебу, чтобы заботиться о ней. После смерти матери Шарлотта решила вернуться к музыке и отыскала своих бывших наставников в Шанхае, где те искали таланты.

Девушка знакомится с их талантливой протеже Элизабет. У Лиззи есть всё, что могла бы иметь Шарлотта, если бы не продолжительная болезнь матери.

Девушки становятся подругами и отправляются в совместное путешествие, где вскоре начинают происходить странные вещи.

"Простая услуга" (2018 г.) реж. Пол Фиг

Болтливая Стефани и холодная соблазнительная Эмили — полные противоположности друг друга. Судьба свела их случайно, но они успели подружиться за парой коктейлей. Вскоре подруги начинают остро нуждаться друг в друге. Однако Эмили внезапно исчезает, оставив своего сына.

Стефани, вынужденная заботится о ребенке, оказывается втянута в паутину лжи. И чем сильнее она пытается разобраться в происходящем, тем сильнее все запутывается.

Ранее OBOZ. UA рассказывал о 5 лучших фильмах в истории кинематографа.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.