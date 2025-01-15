'Скучаю по тебе': детективный сериал стал самым популярным на Netflix. Трейлер

В первый день 2025 года Netflix сделал своим зрителям подарок в виде 5-серийного детективного сериала "Скучаю по тебе", который мгновенно вырвался в топ и занял первое место. За одну неделю его посмотрели почти 22 млн пользователей.

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Недолгое шоу вполне можно посмотреть за вечер, ведь продолжительность серий варьируется в пределах 45 минут. OBOZ.UA расскажет, чем увлек зрителей новый проект.

В центре сюжета детектив Кэт Донован, у которой много времени на работу и недостаточно на личную жизнь. В жизни женщины в свое время произошло два потрясения – убийство отца и исчезновение жениха, которого она до сих пор не может выбросить из головы.

По совету подружки полицейский регистрируется на сайте знакомств, где вдруг наталкивается на анкету бывшего. Удивленная, она пишет экс-жениху, но он отвечает, что им нельзя общаться, и блокирует женщину.

Одновременно с этим потрясением Кэт узнает, что настоящий убийца ее отца не сидит в тюрьме, а гуляет на свободе, ведь вину на себя взял совершенно непричастный к трагедии мужчина. Другая тема, занимающая мысли детектива, исчезновение женщины, с которым ей придется разобраться.

Расследуя все три дела, она неожиданно находит связывающие их ниточки. Вместе с этим женщина понимает, что все вокруг лгут, я в исчезновениях и убийствах фигурирует один человек.

"Скучаю по тебе" основан на одноименном романе американского писателя Гарлана Кобена 2014 года. Это не первая его книга, легшая в основу сериалов Netflix.

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